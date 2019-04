Migrants en Méditerranée : "Les ONG ont pu se faire complices des passeurs", affirme Christophe Castaner

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a estimé vendredi que les ONG chargées de secourir les migrants en Méditerranée "ont pu se faire complices" des passeurs, les appelant à "avoir une attitude responsable". Tout en assurant que "les ONG jouent un rôle essentiel pour apporter de l'aide aux migrants", le ministre a dénoncé "une réelle collusion" ayant pu se produire avec les passeurs dans certains cas, lors de la conférence de presse finale des ministres de l'Intérieur du G7 à Paris.

"Des contacts téléphoniques"

"On a observé que certaines ONG étaient en contact téléphonique avec des passeurs", a notamment relevé le ministre, jugeant que "les ONG dans ce cas là ont pu se faire complices des passeurs". La veille, le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, avait dénoncé devant la presse le rôle des ONG en Méditerranée en affirmant avoir reçu le soutien de ses collègues français, allemand et britannique et de l'ensemble du G7 sur sa position. "A ma grande satisfaction, je ne suis pas le seul à avoir des doutes sur les ONG en Méditerranée. Ce n'est pas une position léghiste (de son parti, La Ligue) ou souverainiste", avait-il ajouté.

Pas de soutien affiché à Rome

Interrogé vendredi sur un soutien aux propos de son homologue italien, Christophe Castaner a souligné que c'est "la majorité précédente en Italie qui avait établi que dans certaines circonstances et dans certains cas, certains bateaux d'ONG avaient des liens particuliers avec des réseaux de passeurs". "Ces faits remontent à juillet 2017", a-t-il ajouté. "Ne cherchez pas à interpréter le fait que je vous rappelle cela comme un soutien ou un lien particulier qui existe avec Matteo Salvini", a dit Christophe Castaner.