Michael Bloomberg ou la stratégie du dollar

"Je suis candidat à la présidentielle pour battre Donald Trump et reconstruire l'Amérique". Michael Bloomberg se lance dans la course à l'investiture démocrate en vue de l'élection présidentielle américaine de 2020. Il se lance en retard, et va même faire l’impasse sur les premiers Etats à voter pour se concentrer sur les plus importants. Et pour s’imposer dans la foule de candidats démocrates déjà en campagne depuis des mois, il va se servir de son immense fortune. Les explications de notre correspondant aux Etats-Unis.

Pour rattraper son retard, Michael Bloomberg sort l’artillerie lourde : le canon à dollars. En une semaine, le milliardaire va dépenser plus que tous les autres candidats démocrates cette année : 30 millions de dollars pour inonder les téléspectateurs américains d'un clip publicitaire, une vidéo résumant la vie de Michael Bloomberg : enfance dans une famille classe moyenne, construction d’un empire médiatique, trois mandats de maire de New York... bref, "un créateur d’emplois, un leader".

I’m running for president to defeat Donald Trump and rebuild America.



I believe my unique set of experiences in business, government, and philanthropy will enable me to win and lead.



