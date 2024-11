Martinique : Rodrigue Petitot, leader du mouvement contre la vie chère, libéré et placé sous contrôle judiciaire

Rodrigue Petitot, également connu sous le pseudonyme "Le R", a été libéré jeudi en fin de soirée et placé sous contrôle judiciaire, selon une annonce de ses avocats. Président du Rassemblement pour la Protection des Peuples et des Ressources Afro-Caribéens, il avait été interpellé mardi soir à Fort-de-France. La justice lui reproche de s’être introduit sans autorisation dans la résidence préfectorale lundi soir et d’avoir commis des actes d’intimidation contre des fonctionnaires.

Rodrigue Petitot et trois autres personnes avaient tenté de rencontrer François-Noël Buffet, le ministre des Outre-mer, lors de son passage en Martinique, rencontre empêchée par le préfet Jean-Christophe Bouvier. Il doit comparaître ce vendredi en procédure immédiate devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France.

La Martinique secouée par des violences liées au mouvement contre la vie chère

L’arrestation de Rodrigue Petitot a provoqué une flambée de violences dans la nuit de mardi à mercredi en Martinique. Selon la préfecture, trois gendarmes ont été légèrement blessés, tandis que six commerces ont été pillés et huit interpellations effectuées. Ces événements s’inscrivent dans un climat de tensions sociales exacerbées depuis septembre, marqué par un mouvement contre la vie chère. Les violences nocturnes se multiplient, avec plus de 230 véhicules brûlés et de nombreux locaux commerciaux incendiés, vandalisés ou pillés. Ces troubles illustrent une crise sociale profonde sur l’île des Antilles.