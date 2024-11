Martinique : un mort et quatre blessés dans une fusillade dans un appartement de Fort-de-France

Un jeune homme a été tué et quatre autres personnes dont deux enfants de quatre ans et neuf mois ont été blessés dans la nuit de dimanche à lundi lors d'une fusillade dans un appartement de Fort-de-France, a-t-on appris lundi de source policière. Toutes les victimes sont mineures, à l'exception d'une femme âgée de 18 ans dont le pronostic vital est engagé, a-t-on ajouté. Deux femmes, dont la majeure, sont entre la vie et la mort, ce qui n'est pas le cas pour les deux enfants, selon la même source.

Selon nos confrères de RCI, c'est "aux environs de 21h45 qu'une fusillade a éclaté dans une résidence de la Zac de Rivière-Roche à Fort-de-France". "Un ou deux scooters seraient arrivés dans la cité avec une ou deux personnes armées. Le ou les auteurs seraient montés au dernier étage de l’immeuble et auraient fait feu à plusieurs reprises", ajoutent-ils.

>> Plus d'informations à suivre...