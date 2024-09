Maroc : au moins quatre morts et 14 disparus après de fortes inondations dans le sud

Des pluies torrentielles et des inondations ont fait au moins quatre morts et 14 disparus depuis vendredi dans le sud du Maroc, un phénomène climatique "exceptionnel" qui a aussi touché l'Algérie voisine, où une personne a péri et une autre est recherchée. De violentes averses orageuses et des crues ont "causé la mort de quatre personnes et 14 autres sont portées disparues dans la province de Tata", à 740 kilomètres au sud-est de Rabat, a indiqué à l'AFP une source des autorités locales de cette zone, selon un "bilan préliminaire".

"Nous n'avons pas connu de telles pluies depuis une dizaine d'années"

D'après la même source, "huit maisons ont été emportées par les inondations de certaines vallées" proches de Tamanart, une zone rurale de la région de Tata. Les services de secours sont mobilisés pour rechercher les disparus et "porter assistance à la population", a-t-elle ajouté. Ces fortes pluies se sont abattues sur des régions du Maroc frappées par la sécheresse depuis au moins six ans. En Algérie, elles ont touché des zones désertiques comme le Sahara, selon des images publiées sur les réseaux sociaux.

D'après la protection civile algérienne, une jeune fille a péri, emportée par les eaux dans la zone d'Illizi, dans l'extrême sud, et une autre personne, qui se trouvait dans un véhicule, est recherchée à Tamanrasset, toujours dans l'extrême-sud. La protection civile a aussi indiqué avoir procédé à plusieurs sauvetages de familles piégées par des rivières en crue, à Illizi et Béchar (sud-ouest) notamment. Depuis vendredi, le sud et le sud-est du Maroc ainsi que certaines zones de l'Atlas sont touchées "par une masse d'air tropical extrêmement instable, en raison de la position exceptionnelle du Front intertropical (FIT) sur le sud du pays", a expliqué à l'AFP le porte-parole de la Direction générale de la météorologie au Maroc, Lhoussaine Youabd.

"Des masses d'air tropicales humides se sont déplacées vers le nord, rencontrant des masses d'air froid, ce qui a entraîné la formation de nuages instables et violents", a-t-il souligné. Ces conditions inhabituelles pour ces régions ont provoqué "de fortes averses orageuses et des précipitations importantes, entraînant des crues de rivières" et des inondations, a poursuivi le responsable. Ces dernières 24 heures, la région de Ouarzazate, à 500 kilomètres au sud de Rabat, a reçu 47 millimètres d'eau en trois heures, et jusqu'à 170 mm à Taconite, près de Zagora, non loin de la frontière algérienne, selon les services méteo marocains.

"Nous n'avons pas connu de telles pluies depuis une dizaine d'années", a dit à l'AFP un habitant de Ouarzazate, Omar Gana. Le Maroc connaît un grave stress hydrique après six années consécutives de sécheresse, qui avaient réduit le niveau des barrages à moins de 28% fin août. Les pluies ont été accompagnées de vents violents, atteignant 100 kilomètres/heure à Ouarzazate ou 76 km/h à Marrakech, où ils ont causé "un phénomène optique, donnant au ciel une teinte orange".