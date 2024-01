L'usage du tabac recule petit à petit dans le monde selon l'OMS

Ils sont de moins en moins nombreux à s'en "griller une". Le nombre d'adultes qui consomment du tabac dans le monde a régulièrement baissé ces dernières années, se réjouit mardi l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui prévient que l'industrie ne désarme pas et veut inverser la tendance. En 2022, environ un adulte sur cinq dans le monde fumait ou consommait des dérivés du tabac, contre un sur trois au tournant du millénaire, indique l'OMS dans un nouveau rapport.

150 pays ont réussi à réduire la consommation de tabac

Elle y examine les tendances de la prévalence du tabagisme depuis 2000 et d'ici à 2030 et les données montrent que 150 pays ont réussi à réduire la consommation de tabac. Si les taux de tabagisme sont en baisse dans la plupart des pays, l'Organisation avertit que les décès liés au tabac devraient rester élevés dans les années à venir. Ses statistiques montrent que le tabagisme tue plus de huit millions de personnes chaque année, dont environ 1,3 million de non-fumeurs exposés à la fumée secondaire.

Le temps de latence entre la mise en œuvre de mesures strictes de lutte antitabac et la baisse du nombre de morts du tabagisme est d'une trentaine d'année, souligne le rapport. Et même si le nombre de fumeurs n'a cessé de diminuer, l'OMS estime que l'objectif d'une baisse de 30% de la consommation de tabac entre 2010 et 2025 ne pourra être atteint. Cinquante-six pays devraient y arriver, dont le Brésil, qui a déjà réussi à réduire sa consommation de tabac de 35% depuis 2010.

L'industrie du tabac ne va pas rester les bras croisés

Six pays en revanche ont vu la consommation de tabac augmenter depuis 2010 : la République démocratique du Congo, l'Egypte, l'Indonésie, la Jordanie, Oman et la Moldavie. Cependant, dans l'ensemble, le monde est sur la bonne voie pour réduire d'un quart la consommation de tabac sur la période 2010-2025, estiment les auteurs du rapport. Mais l'OMS prévient que l'industrie du tabac n'a pas l'intention de rester les bras croisés.

"Des progrès notables ont été réalisés dans la lutte antitabac ces dernières années, mais l'heure n'est pas à l'autosatisfaction", a mis en garde Ruediger Krech, directeur du département de promotion de la santé de l'OMS, dans un communiqué. "Je suis étonné de voir jusqu'où l'industrie du tabac est prête à aller pour faire des bénéfices au détriment d'un nombre incalculable de vies", a-t-il accusé, soulignant que dès qu'un pays pense avoir gagné la guerre contre le tabac, l'industrie du tabac rouvre un nouveau front.