L'Ukraine se prépare à des coupures d'électricité après une attaque russe «massive»

L'Ukraine a mis en garde ce mercredi contre de possibles coupures de courant en fin de journée, l'opérateur national prédisant une situation "particulièrement difficile" après une nouvelle attaque russe "massive" qui a visé le réseau énergétique et fait un mort et une dizaine de blessés. "L'ennemi ne renonce pas à ses plans visant à priver les Ukrainiens de lumière. Une nouvelle attaque massive contre notre industrie énergétique!", a écrit sur Telegram le ministre ukrainien de l'Énergie, Guerman Galouchtchenko.

Ces attaques ont visé des installations de production et de transmission d'électricité dans les régions de Poltava (est), Kirovograd (centre), Zaporijjia (sud), Lviv, Ivano-Frankivsk et Vinnytsia (ouest), a-t-il précisé. La ville de Kherson, dans le sud, s'est aussi trouvée "partiellement privée d'électricité" à cause de "frappes ennemies", a affirmé le gouverneur Oleksandre Prokoudine.

La compagnie nationale d'électricité Ukrenergo a elle prévenu que "de 18 heures à 23 heures, des coupures de courant sont possibles à travers l'Ukraine". Elle a demandé à ses clients d'"utiliser l'électricité avec parcimonie" pour faire face à une situation qui devrait être "particulièrement difficile".

Cinquième attaque "massive" depuis le 22 mars

"Les Russes ont porté un nouveau coup massif aux centrales thermiques et hydroélectriques", a regretté l'opérateur, ajoutant qu'il s'agissait de la cinquième attaque "massive" contre le réseau énergétique depuis le 22 mars. L'armée de l'air ukrainienne a affirmé avoir abattu 39 des 55 missiles lancés par la Russie, ainsi que 20 des 21 drones d'attaque. Selon la compagnie DTEK, le plus gros investisseur privé dans le secteur énergétique en Ukraine, trois centrales thermiques ont été "sérieusement endommagées".

Elle a précisé que ses installations avaient été bombardées environ 180 fois depuis le début de la guerre en février 2022, dont cinq fois au cours des six dernières semaines. La Russie bombarde depuis des mois le réseau énergétique de l'Ukraine, causant des dégâts importants et des coupures d'électricité d'ampleur.

Une personne décédée et plusieurs blessés

Les attaques nocturnes ont tué une femme de 65 ans dans un village de la région méridionale de Kherson, Bilozerka, et blessé trois autres personnes, selon le bureau du procureur local. Une personne a été blessée dans la région de Dnipropetrovsk (sud), deux à Brovary, près de Kiev, et au moins deux autres dans la capitale. Un enfant de 8 ans a également été blessé dans la région de Kirovograd (centre), a indiqué sur Telegram le gouverneur Andriï Raïkovytch.

Le président Volodymyr Zelensky a dénoncé la "terreur russe". Ce mercredi 8 mai, "jour de la commémoration de la victoire contre le nazisme durant la Seconde Guerre mondiale, Poutine le nazi a lancé une attaque massive contre l'Ukraine", s'est-il insurgé. "Le monde ne doit pas laisser la moindre chance au nouveau nazisme", a plaidé le président ukrainien, qui exhorte ses alliés à livrer davantage d'aide militaire.

Chemins de fer visés

Selon l'administration militaire de la ville de Kiev, des bombardiers stratégiques russes Tu-95MS ont tiré plusieurs missiles de croisière sur la capitale, placée en état d'alerte pendant trois heures. Tous ces missiles ont été abattus, a-t-elle précisé. L'infrastructure ferroviaire a également été visée dans la région de Kherson. "Les voies ont été endommagées", a expliqué le gouverneur Oleksandre Prokoudine, ajoutant que la circulation d'une des lignes était limitée.

La Russie a récemment intensifié ses attaques contre les chemins de fer ukrainiens, essentiels pour le commerce, le transport de civils et l'approvisionnement militaire. Les cibler peut permettre d'enrayer l'approvisionnement militaire, notamment venu de l'Occident. L'infrastructure ferroviaire est particulièrement vitale en Ukraine car depuis le début de l'invasion russe en février 2022, tout le trafic aérien civil y est paralysé.

Kiev affirme que Moscou a intensifié ses attaques aériennes et terrestres à l'approche des célébrations nationales du 9 mai, date à laquelle la Russie commémore la victoire dans la Seconde Guerre mondiale, et pour profiter du manque d'armement en Ukraine qui attend l'arrivée d'approvisionnements d'armes cruciaux notamment en provenance des Etats-Unis.