L'Ukraine revendique une frappe de drone contre une raffinerie russe à 1.200 km de sa frontière

L'Ukraine a frappé avec un drone une raffinerie russe dans la république du Bachkortostan, à une distance record de près de 1.200 km de sa frontière, a affirmé jeudi à l'AFP une source au sein du secteur ukrainien de la défense. "Un drone à long rayon d'action a 'rendu visite' à la république du Bachkortostan, où il a frappé la raffinerie Neftekhim Salavat (du géant russe) Gazprom", située dans la ville de Salavat, a indiqué cette source. Selon cette source, le drone a battu un "record" en volant sur une distance de 1.500 kilomètres pour frapper cette raffinerie, une des plus grandes en Russie et située à Salavat.

Pas de victimes, ni d'incendie

Cette ville russe, peuplée de 150.000 habitants, est située à vol d'oiseau à près de 1.200 kilomètres de la frontière ukrainienne. Sur Telegram, le dirigeant du Bachkortostan, Radi Khabirov, a confirmé qu'une attaque de drone avait frappé vers 13 heures locales (8 heures GMT) la zone industrielle de Salavat et causé "des fumées" dans une partie de la raffinerie, qui "fonctionne normalement", selon cette source. "C'est une tentative de gâcher notre célébration", a-t-il écrit, en référence aux commémorations en Russie, le 9 mai, de la victoire contre l'Allemagne nazie.

Le ministère local des Situations d'urgence, sur Telegram, a affirmé que l'incident n'avait pas fait de victimes, ni suscité d'incendie, et qu'une trentaine de secouristes sont intervenus sur place. L'Ukraine, qui combat depuis plus de deux ans l'invasion russe, a intensifié depuis le début de l'année ses frappes sur des sites militaires et énergétiques russes, parfois très loin de sa frontière.

Washington a critiqué, selon des médias, ces attaques de Kiev contre des installations énergétiques en Russie et a demandé d'y mettre fin. Depuis le début de son invasion, la Russie frappe systématiquement des sites civils en Ukraine, à commencer par ses infrastructures énergétiques. Une nouvelle attaque massive de ce type a encore touché mercredi le pays.