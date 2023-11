"L'Ukraine fera partie de l'UE", assure son président Volodymyr Zelensky

"Demain est un jour important", a-t-il déclaré dans son adresse quotidienne à la nation, qualifiant d'"historique" le rapport à venir. L'exécutif européen doit rendre un rapport mercredi sur l'état des progrès réalisés par l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie, et se prononcer sur l'ouverture ou non de négociations d'adhésion, avant que les 27 ne se saisissent de la question lors d'un sommet à Bruxelles à la mi-décembre.

L'UE avait accordé à l'Ukraine le statut de candidat en juin 2022

Volodymyr Zelensky a affirmé que son pays "prépar(ait) déjà les prochaines étapes", notamment en "renforçant" ses institutions. "L'Ukraine fera partie de l'Union Européenne", a promis le président, évoquant le "long chemin" déjà parcouru pour s'en rapprocher. Il a toutefois rappelé que cela nécessiterait un "travail" du pays pour "s'adapter aux normes de l'UE".

En juin 2022, l'UE a accordé à l'Ukraine le statut de candidat, dans un geste hautement symbolique. Pour passer à l'étape suivante, donc l'ouverture des négociations d'adhésion, la Commission européenne a défini sept critères de référence pour Kiev. Il s'agit de conditions à remplir notamment en matière de lutte contre la corruption généralisée et de réformes judiciaires.

La présidente de la Commission Ursula von der Leyen a jugé en septembre que l'Ukraine avait réalisé de "grandes avancées" dans ce sens. Elle s'est rendue à Kiev samedi pour discuter avec Volodymyr Zelensky de l'élargissement de l'UE. L'Ukraine devra en tout cas s'armer de patience, car les négociations peuvent prendre du temps avant de déboucher sur une adhésion.