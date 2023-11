Les États-Unis annoncent une nouvelle aide militaire de 425 millions de dollars pour l'Ukraine

Les États-Unis ont annoncé vendredi une nouvelle aide militaire pour l'Ukraine de 425 millions de dollars, comprenant notamment des moyens de défense anti-aérienne. Cette nouvelle aide de 425 millions de dollars avait été approuvée par le Congrès américain fin septembre et "épuise les fonds restants actuellement disponibles", précise le Pentagone dans son communiqué. L'aide comprend des munitions d'artillerie, des armes antichars, ainsi que des munitions de petit calibre pour 125 millions de dollars.

Les États-Unis ont déjà donné 44,2 milliards de dollars à l'Ukraine

Elle inclut également 300 millions de dollars de roquettes à guidage laser, financés via le Programme d'assistance sécuritaire à l'Ukraine par lequel Washington fournit du matériel à ce pays via son industrie de la défense ou des partenaires plutôt qu'en piochant directement dans ses stocks. Les États-Unis sont de loin les plus importants donateurs d'aide militaire à l'Ukraine avec un total de 44,2 milliards de dollars depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes en février 2022.

Mais certains élus républicains s'opposent à la poursuite du soutien militaire des États-Unis à l'Ukraine, remettant en question l'adoption de futures enveloppes. Le ministère américain de la Défense souligne que l'aide militaire pour l'Ukraine reste "un investissement intelligent" pour la sécurité nationale des États-Unis, car elle permet d'éviter "un conflit plus important dans la région" et de dissuader "toute potentielle agression ailleurs".