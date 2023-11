«Ce n'est pas le moment pour des élections» en Ukraine, affirme Zelensky

"Nous devons décider que l'heure est à la défense, à la bataille, dont dépend le sort de l'État et du peuple, et non à la farce, que seule la Russie attend de l'Ukraine. Je pense que ce n'est pas le moment pour des élections", a déclaré Volodymyr Zelensky dans son allocution quotidienne.

"Nous devons nous rassembler, ne pas nous diviser, ne pas nous disperser dans des querelles ou d'autres priorités", a-t-il encore exhorté. Si la Russie n'avait pas lancé son invasion en février 2022, les législatives auraient dû avoir lieu en Ukraine en octobre de cette année et la présidentielle, en mars 2024.

"Il n'y a pas de place pour les conflits"

Mais face à la situation actuelle, Kiev a déjà répété se retrouver face à un dilemme, ses alliés occidentaux pressant l'Ukraine d'organiser des scrutins démocratiques alors même que près de 20% de son territoire est occupé par la Russie et que des millions d'Ukrainiens sont réfugiés à l'étranger.

Autre obstacle de taille : il faudrait modifier la loi pour permettre l'organisation de scrutins sous la loi martiale, actuellement en vigueur. "Il n'y a pas de place pour les conflits", a ainsi justifié lundi soir Volodymyr Zelensky.

Une possibilité

"Nous comprenons tous qu'aujourd'hui, en temps de guerre, alors que les défis sont nombreux, il est absolument irresponsable de lancer le sujet des élections dans la société de manière légère et enjouée", a encore appuyé le président ukrainien.

Cette annonce intervient en plein débat dans le pays sur la possibilité d'organiser des élections en temps de guerre. "Le président ukrainien étudie et pèse le pour et le contre", avait déclaré vendredi dernier le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, soulignant que les élections poseraient des défis inédits pour les autorités.