L'Ukraine dit avoir détruit un dépôt de drones dans le sud de la Russie

L'Ukraine a annoncé mercredi que ses forces armées avaient détruit un dépôt abritant plusieurs centaines de drones d'attaque dans le sud de la Russie. Les forces ukrainiennes "ont attaqué un dépôt de drones Shahed près de Oktyabrsky dans la région russe de Krasnodar (...) Environ 400 drones d'attaque y étaient entreposés", a écrit l'armée ukrainienne sur Telegram.

La Russie n'a pas réagi dans l'immédiat

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et censées avoir été tournées dans la région montrent une énorme boule de feu et de grands jets d'étincelles. "La destruction de la base de stockage des drones Shahed va réduire de manière significative les capacités de l'occupant russe à terroriser les civils dans les villes et les villages ukrainiens", a ajouté l'armée. La région de Krasnodar est à l'est de la Crimée, péninsule ukrainienne sur la mer Noire annexée par la Russie en 2014, à environ 150 km des zones ukrainiennes de la ligne de front.

Le Shahed est un drone kamikaze iranien que Moscou utilise abondamment depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022. La Russie n'a pas réagi dans l'immédiat. Les autorités locales de Krasnodar ont toutefois fait état de "l'incendie d'un entrepôt" sur une surface d'environ 800 m2. "Selon les premières informations, il n'y a pas de victimes", ont-elles précisé sur Telegram.