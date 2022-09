«Loyale», «robotique» : que pensent les militants conservateurs de Liz Truss ?

Qui prendra la succession de Boris Johnson à la tête du gouvernement britannique ? Alors que la réponse sera connue dans quelques heures, la ministre des Affaires étrangères Liz Truss est pressentie pour être la prochaine Première ministre. Si sur la forme, Liz Truss et Boris Johnson sont opposés, sur le fond, les deux alliés partages les mêmes valeurs.

"Loyauté au chef du parti"

La candidate au poste a d'ailleurs construit sa campagne sur sa fidélité à Boris Johnson et à sa volonté de diminuer les impôts. Deux points importants pour les militants Conservateurs. "C'est important d'élire quelqu'un qui a montré de la loyauté au chef du parti, qu'elle soit d'accord avec lui ou non", explique Molli, qui milite pour le parti depuis dix ans.

"Elle va encourager l'exploration en mer du Nord, facilité l'extraction du gaz de schiste. La sécurité énergétique, c'est crucial car sans ça, les gens vont mourir parce qu'ils auront froid", ajoute Tony, adhérent du Parti conservateur depuis 30 ans. Si Liz Truss est loin devant son adversaire Rishi Sunak, ancien ministre des Finances, elle est loin de faire l'unanimité au sein de son camp. Certains députés et militants lui reprochent son style et pointe du doigt son programme économique, parfois jugé incohérent, voire irréaliste.

Motion de censure

"Quand elle s'exprime, on dirait un robot. Elle ne va pas s'en sortir lors des débats face au chef du Parti travailliste, Keir Starmer. Et je n'ai pas confiance. Ce qu'elle promet économiquement me paraît irréaliste et ça m'inquiète", explique Simon, élu municipal conservateur à Londres.

Et il n'est pas le seul à s'inquiéter de son arrivée au 10 Downing Street. Selon la presse britannique, une dizaine de députés conservateurs souhaitent déclencher une motion de censure contre Liz Truss si cette dernière devient la nouvelle cheffe du gouvernement.