Loi contre l'avortement : Donald Trump a-t-il joué un rôle dans la décision de la Cour suprême ?

Depuis vendredi, il est interdit d'avorter dans certains États des États-Unis, la faute à une décision de la Cour suprême. Elle a choisi de révoquer l'arrêt qui garantissait le droit à l'avortement. Chaque État est désormais libre de l'interdire. La Cour suprême est la plus haute instance américaine. Elle est dominée par six juges républicains sur neuf, dont trois nommés par Donald Trump. Pour Dominique Simonnet, écrivain et spécialiste des États-Unis, cette décision est une bataille remportée par l'ancien président.

"Les trois juges très conservateurs font pencher la balance"

"On peut dire que c'est une victoire de Donald Trump, parce que les trois juges très conservateurs qu'il a inscrit à la Cour suprême font pencher la balance de manière très sérieuse vers des opinions assez fortes aux États-Unis", explique-t-il. "C'est un combat depuis longtemps des lobbies et de toutes les églises et on voit donc un décalage assez inquiétant entre les institutions et la société", ajoute Dominique Simonnet.

Bientôt une loi aux États-Unis ?

"On recule de 50 ans en arrière, surtout que les juges de la Cour suprême sont élus à vie", analyse Dominique Simonet. Pour lui, une loi serait indispensable : "C'est en tout cas ce que Joe Biden a laissé entendre. Mais pour cela, il faut une majorité au Congrès. Il y a des élections de mi-mandat en novembre et les démocrates sont très, très loin de pouvoir réussir une telle opération."