L'OCDE exhorte l'Allemagne à plus de réformes pour moderniser son économie

L'Allemagne doit réformer son système fiscal et de retraites pour moderniser son économie, affirme jeudi un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui salue les investissements massifs annoncés par Berlin censés doper la croissance.

Dans cette étude remise à la ministre allemande de l'Economie Katherina Reiche, l'organisation examine comment redonner de la vigueur à la première économie européenne, amorphe après deux années consécutives de récession.

Adopté en mars, les plans d'investissements massifs dans la défense et les infrastructures sont "un pas dans la bonne direction" pour le pays, mauvais élève de l'OCDE en la matière, a salué Mathias Cormann, le secrétaire général de l'organisation dans un discours.

"Vieillissement de la population"

Mais ces plans doivent être complétés, selon un communiqué, par des "mesures ambitieuses" notamment pour réduire les charges administratives pour les entreprises et remédier à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. L'OCDE pointe que le financement des mesures du contrat de coalition reste "incertain", déplorant que celui-ci n'aborde par les "pressions croissantes sur les dépenses liés au vieillissement de la population".

Au point que si le gouvernement ne réforme pas son système de cotisations sociales et de retraites pour inciter à rester plus longtemps en activité, la dette publique pourrait gonfler de 81% à 128% du PIB en 2045. Autre point clé du rapport : le système fiscal allemand a la main trop lourde sur les revenus du travail, aussi bien pour les patrons que pour les employés.

Il critique ainsi la réduction de l'impôt sur les sociétés, décidée par le gouvernement début juin dans un paquet plus large d'aides fiscales aux entreprises.

"Bazooka"

Cette mesure "aura un effet moindre sur la croissance que la réduction de l'impôt sur le travail", souligne l'OCDE, qui recommande plutôt d'augmenter les recettes liées à la propriété, aux successions, au capital ainsi qu'aux revenus des entreprises.

Dans des études distinctes publiées jeudi, trois instituts économiques allemands disent également attendre de aides fiscales du nouveau gouvernement et du "bazooka" d'investissements un effet coup de fouet sur la croissance, surtout à partir de 2026.

Cela les a conduits à relever leurs prévisions de croissance pour l'Allemagne qu'ils n'avaient eu de cesse revoir à la baisse depuis plus d'un an. Tous prévoient désormais une hausse du PIB de 0,3% pour l'année en cours. Le RWI, basé à Essen, tablait en début d’année sur une récession de 0,1% et l'IfW Kiel sur une stagnation.

Escalade des tensions

L'OCDE mise lui sur une croissance de 0,4% cette année, plus optimiste que le gouvernement qui s'attend à une stagnation.

"La crise de l'économie allemande a atteint son point le plus bas au cours du semestre d'hiver", assure Timo Wollmershäuser, économiste à l'Ifo. Selon cet institut économique de Munich, la croissance repartira même nettement en 2026, à 1,5%, contre 0,8% dans sa précédente estimation.

La politique commerciale américaine comporte toutefois des risques importants, soulignent les expert, et les prévisions devraient être revues à la baisse en cas de nouvelle escalade des tensions douanières.