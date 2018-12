L'Italie ferme ses ports à un navire d'une ONG et 300 migrants à bord

Les ports italiens seront fermés aux quelque 310 migrants sauvés en Méditerranée par l'ONG espagnole, Proactiva Open Arms, a déclaré samedi le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, après un premier refus des autorités de Malte. "Ma réponse est claire : les ports italiens sont fermés !", a twitté le ministre d'extrême droite. "Pour les trafiquants d'êtres humains et pour ceux qui les aident, la fête est terminée".

"Nous restons avec 311 personnes à bord, sans port où accoster, et avec des besoins". Salvini a précisé que la demande de l'ONG de permettre l'accès au territoire italien des hommes, femmes, enfants et bébés sauvés vendredi, avait été déposée après une réponse négative de Malte. L'ONG a précisé que parmi les migrants, une femme et son bébé, né sur une plage libyenne, ont été emmenés à Malte par un hélicoptère des gardes-côtes. "Nous restons avec 311 personnes à bord, sans port où accoster, et avec des besoins", a twitté l'ONG de son côté.

Proactiva Open Arms a annoncé vendredi avoir secouru près de 300 migrants au large de la Libye, dont des femmes enceintes, qui se trouvaient à bord de trois embarcations. L'ONG a posté en ligne une vidéo de certains des migrants secourus "d'une mort certaine en mer". "Si vous pouviez aussi ressentir le froid, il serait plus facile de comprendre l'urgence. Aucun port pour débarquer, et refus de Malte de nous donner de la nourriture. Ceci n'est pas Noël".

Le navire avait repris fin novembre, avec deux autres bateaux d'ONG, ses missions de sauvetage en Méditerranée centrale, au large de la Libye.