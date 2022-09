«Elle me fait un peu peur» : les Italiens divisés sur la probable élection de Giorgia Meloni

À quelques heures du scrutin que certains qualifient déjà d’historique, d’effrayant, de terrible… Les mots ne manquent pas. Giorgia Meloni, avec l’alliance de Fratelli d’Italia, composée des forces de Matteo Salvini et de Silvio Berlusconi, est en tête des sondages aux élections législatives italiennes avec 24 à 25% des intentions de vote, contre 21 à 22% pour le parti démocrate. 13 à 15% pour Cinque Strelle, 12% pour la Liga et 8% pour Forza Italia.

Avec ce score, la coalition ultra conservatrice pourrait l’emporter largement. Europe 1 s'est rendue à Rome.

"Je n'ai pas une bonne image d'elle"

Laura est réceptionniste dans un hôtel du centre de Rome. Cet après-midi, en sortant du travail, elle ira voter et elle réserve son bulletin à Giorgia Meloni. "Elle est perçue comme la droite, avec des règles bien précises mais pas extrêmes. J'espère vraiment un changement", confie-t-elle.

Gaya, 40 ans, est employée dans une entreprise privée de Rome et ne voit pas d'un bon œil l'arrivée au pouvoir de celle qui fut la plus jeune députée et ministre d'Italie sous Berlusconi. "Je n'ai pas une bonne image d'elle mais je sais qu'elle a beaucoup de succès dans le pays. Elle me fait un peu peur. Le pouvoir de droite me fait toujours peur quand il devient extrême et c'est l'impression qu'elle me donne", témoigne-t-elle.

C'est "Marine Le Pen chez vous"

Cette jeune Italienne n'ira pas voter ne semble pas inquiète de la percée du parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. "Cette idéologie, ça ne me plaît pas trop parce que je suis un peu moderne. Je la vois comme en opposition, par exemple comme Marine Le Pen chez vous", affirme-t-elle au micro d'Europe 1.

Comme en France, beaucoup d'Italiens se détournent de la politique. L'abstention pourrait être forte ce dimanche. Les premiers résultats sont attendus dans la nuit.