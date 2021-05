L'immeuble d'Al-Jazeera bombardé à Gaza : "Le Hamas employait un bouclier médiatique"

INTERVIEW

L'armée israélienne a bombardé samedi un immeuble abritant les locaux de la chaîne de télévision qatarie Al-Jazeera et de l'agence de presse américaine Associated Press dans la bande de Gaza. L'armée Israélienne visait des équipements militaires du Hamas cachés dans la tour. L'agence de presse AP se dit "choquée et horrifiée", tandis que Washington alerte sur la sécurité des médias. "Avec cette tour, les services de renseignement du Hamas employaient un bouclier médiatique contre leurs actions", a estimé au micro d’Europe Soir Avi Pazner, l'ancien ambassadeur d’Israël en France (1995-1998), qui réside actuellement à Tel-Aviv.

"Israël, une heure avant de passer à l’action, a demandé l’évacuation de cette tour afin qu’il n’y ait pas de victimes civiles et militaires", tient également a rappelé ce diplomate.

Sous les tirs

Avi Pazner s’est également brièvement confié sur la situation en Israël, alors que les tirs de roquettes du Hamas et les bombardements lancés par l’Etat hébreu en représailles ont fait plus d’une centaine de morts en mois d’une semaine. "Je vis cette épreuve d’une façon qui me fait beaucoup de peine. Je suis un diplomate, un homme qui a fait de l’avancement de la paix la mission de sa vie, et je dois subir maintenant des bombardements", explique l’ancien ambassadeur à Europe 1. "Je vous parle actuellement depuis mon abri, où je suis avec mon épouse, à attendre que les bombardements cessent, et en priant pour que rien n’arrive à ceux qui me sont chers", explique-t-il.

Les habitants de Gaza, sous l’emprise "d’une organisation terroriste"

"Je peux vous dire qu’aucun Israélien ne voulait ce conflit", assure-t-il. "Je trouve triste la situation des habitants de Gaza, sous l’emprise d’un soi-disant gouvernement qui est en fait une organisation terroriste, le Hamas, qui nous a amené à ce conflit entre Palestiniens et Israéliens", dénonce encore Avi Pazner. "Nous voulons vivre en coexistence, en bonne amitié avec nos cousins arabes en Israël", assure-t-il.