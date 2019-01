L'ex-avocat de Trump a payé pour truquer des sondages avant la présidentielle de 2016

L'ex-avocat de Donald Trump, Michael Cohen, a reconnu jeudi avoir payé pour truquer des sondages en ligne à l'avantage du milliardaire au début de la campagne présidentielle de 2016, assurant l'avoir fait "à la demande" du futur président américain. Michael Cohen, condamné en décembre à trois ans de prison pour avoir notamment acheté le silence d'ex-maîtresses présumées de Donald Trump en violation des lois sur le financement des campagnes électorales, a réagi par un tweet à un article du Wall Street Journal révélant qu'il avait, début 2015, payé plusieurs milliers de dollars à un collaborateur du leader évangélique Jerry Falwell Jr., fervent partisan du magnat new-yorkais.

"Je l'ai fait à la demande de Donald Trump". John Gauger, dirigeant d'une petite société et responsable informatique de la Liberty University de Virginie, dirigée par l'évangéliste, a touché cet argent afin de manipuler des sondages en ligne dans le but d'améliorer la visibilité de Donald Trump, qui ne devait déclarer sa candidature à l'investiture républicaine pour la présidentielle qu'en juin 2015, selon le Wall Street Journal (WSJ). "Quant à l'article du WSJ sur le trucage des sondages, ce que j'ai fait, je l'ai fait à la demande et pour le seul bénéfice de Donald Trump. Je regrette vraiment ma loyauté aveugle envers un homme qui ne le mérite pas", a tweeté jeudi Michael Cohen, reconnaissant implicitement le paiement.

As for the @WSJ article on poll rigging, what I did was at the direction of and for the sole benefit of @realDonaldTrump@POTUS. I truly regret my blind loyalty to a man who doesn’t deserve it.