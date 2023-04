Brexit : les Français n'ont plus besoin de passeport pour visiter l'île de Jersey, soulagement chez les locaux

Grand soulagement de la part des nombreux Français souhaitant visiter les îles anglo-normandes, en particulier Jersey. Sur la place Saint-Hélier, l'enthousiasme des guides touristiques se fait d'ailleurs ressentir. Dès le 22 avril, les habitants de l'Hexagone pourront passer la journée sur place sans présenter de passeport. Geste jusqu'à maintenant exigé depuis le Brexit et qui avait impacté le tourisme sur le long terme.

70% de visiteurs français perdus

L'obligation du passeport a eu un impact négatif sur le tourisme. Cette nouvelle soulage notamment Julien, responsable d'un tour opérateur sur l'île. "On avait énormément de personnes qui venaient sur l'île. On a perdu cette clientèle francophone". Cette exception administrative est finalement autant un cadeau fait aux Français qu'aux commerçants de Jersey. L'économie locale a effectivement beaucoup souffert de cette importante baisse de fréquentation.

"On a perdu 70% de visiteurs français et c'est pour ça qu'on a demandé de changer le système", estime Helen Miles, la ministre de l'Intérieur de l'île. Cette dernière rappelle également que les liens entre le Royaume-Uni et la France sont évidemment économiques mais aussi culturels. La durée de cette nouveauté est pour le moment fixée à cinq mois, mais pourrait être pérennisée si elle s'avère concluante. Dans un second temps, la mise en place pourrait aussi s'élargir aux séjours plus longs.