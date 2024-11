Les filles de Malcolm X poursuivent la CIA et le FBI pour leur rôle présumé dans son assassinat

Trois filles de Malcolm X ont déposé une plainte vendredi devant le tribunal fédéral de Manhattan, accusant la CIA, le FBI, la police de New York et d'autres agences gouvernementales d'avoir joué un rôle dans l'assassinat de leur père, le leader des droits civiques, en 1965. Elles réclament 100 millions de dollars en réparation pour les actions qu'elles estiment avoir contribué à sa mort.

Lors d’une conférence de presse tenue dans la matinée, l’avocat Ben Crump s’est exprimé aux côtés des membres de la famille, expliquant l’action en justice. Il a déclaré espérer que les fonctionnaires fédéraux et municipaux prendraient connaissance de la plainte et "apprendraient les actes ignobles commis par leurs prédécesseurs, dans le but de réparer ces torts historiques". Les forces de l’ordre n’avaient pas répondu aux demandes d’interview vendredi. Nicholas Biase, porte-parole du département de la Justice, également poursuivi, a refusé de commenter.

Une nouvelle étape dans la quête de justice

Les accusations formulées par les filles de Malcolm X, qui étaient toutes très jeunes au moment de son assassinat, s'inscrivent dans une longue bataille pour la vérité et la justice. Elles soutiennent que les agences de renseignement et la police ont participé à une conspiration pour éliminer Malcolm X, alors qu'il était un fervent défenseur des droits des Afro-Américains et un critique du gouvernement américain. Cette plainte survient dans un contexte où de nouvelles informations sont régulièrement découvertes concernant les circonstances entourant la mort de leur père.

Les filles de Malcolm X pointent spécifiquement le rôle de la CIA et du FBI, des institutions qui, selon elles, ont surveillé et pris des mesures pour s'assurer que leur père, un homme qui prônait l'émancipation des Noirs et critiquait les abus du gouvernement, soit éliminé. Elles affirment que ces agences ont collaboré avec la police de New York pour faciliter l'assassinat en 1965. La plainte inclut également des accusations selon lesquelles des documents et des preuves ont été dissimulés ou manipulés par ces entités pour étouffer l'enquête.

En plus de la reconnaissance officielle de l'implication des agences dans le meurtre de Malcolm X, les filles du leader réclament 100 millions de dollars en compensation. Cette demande de dédommagement est une manière de faire face à ce qu'elles considèrent comme une violation de leurs droits et une tentative de faire taire la vérité concernant la mort de leur père.

La justice toujours en quête de réponses

L'assassinat de Malcolm X, le 21 février 1965, a longtemps été un sujet de controverse. Bien que plusieurs hommes aient été condamnés pour le meurtre, de nombreux doutes persistent quant à la véritable ampleur de la conspiration et à l'implication d'agences gouvernementales. La famille de Malcolm X a, à plusieurs reprises, remis en question le verdict et a cherché à obtenir des éclaircissements sur les événements entourant sa mort. Cette action en justice représente une nouvelle tentative de faire la lumière sur une affaire qui reste pour beaucoup un mystère.

Les filles de Malcolm X ont exprimé l'espoir que cette action juridique soit une étape vers la vérité et la justice. Elles ont déclaré qu'elles se battaient non seulement pour la mémoire de leur père, mais aussi pour toutes les personnes et familles qui ont souffert en silence de ce genre de répression systématique. Pour elles, il ne s'agit pas seulement d'une affaire familiale, mais d'un combat pour le droit à la vérité dans le cadre de l'histoire des droits civiques aux États-Unis.