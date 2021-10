Les États-Unis lèveront les restrictions d'entrée pour les vaccinés le 8 novembre

Les États-Unis lèveront le 8 novembre, pour les personnes vaccinées contre le Covid-19, les restrictions en place depuis mars 2020 sur les voyages internationaux, dont le maintien agaçait nombre de leurs partenaires, Européens en tête. "La nouvelle politique américaine sur les voyages, qui exige la vaccination pour les voyageurs étrangers se rendant aux États-Unis, entrera en vigueur le 8 novembre", a annoncé vendredi la Maison-Blanche dans un communiqué précisant la date de cette levée, qui avait déjà été annoncée le mois dernier.

La fin d'une longue fermeture

Ce nouveau dispositif s'appliquera aussi bien aux voyageurs arrivant par voie aérienne, qu'à ceux traversant les frontières terrestres avec le Canada et le Mexique. Face à la pandémie, les États-Unis avaient fermé leurs frontières à partir de mars 2020 pour des millions de voyageurs en provenance notamment de l'Union européenne, du Royaume-Uni ou de Chine, puis plus tard d'Inde ou du Brésil. Ils avaient aussi fermé leurs points d'entrée par voie terrestre aux visiteurs venus du Canada et du Mexique. Cela a pu causer des situations personnelles douloureuses et des dommages économiques.

Pour les voyageurs arrivant par les airs, les États-Unis demanderont, en plus d'une preuve de vaccination et d'un test dans les trois jours avant le départ, la mise en place par les compagnies aériennes d'un système de suivi des contacts.

Une levée en deux temps pour la voie terrestre

Pour la voie terrestre, la Maison-Blanche avait annoncé cette semaine que la levée des restrictions se ferait en deux temps. À partir du 8 novembre, pourront traverser la frontière du Canada ou du Mexique les personnes venant pour des raisons jugées non-essentielles, par exemple familiales ou touristiques, à condition d'être vaccinées. Les personnes venant pour des motifs impérieux - par exemple les chauffeurs routiers - en seront dispensées. Mais à partir de janvier, l'obligation vaccinale vaudra pour tous les visiteurs franchissant les frontières terrestres, quel que soit leur motif d'entrée aux États-Unis.