Les États-Unis vont rouvrir leurs frontières aux voyageurs européens et britanniques vaccinés

Les États-Unis vont autoriser l'entrée sur leur territoire aux voyageurs vaccinés contre le Covid-19 en provenance de l'Union européenne et du Royaume-Uni, levant des restrictions mises en place en mars 2020, rapportent lundi CNN et le site Politico. Les médias, qui citent chacun plusieurs sources anonymes au fait du dossier, précisent que l'annonce sera faite lundi. Le Financial Times ajoute que la levée des restrictions sera effective en novembre. Le "travel ban" serait alors resté en vigueur près de 20 mois.

>> Plus d'infos à suivre