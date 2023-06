Les États-Unis et la Chine s'accusent mutuellement après un incident dans le détroit de Taïwan

Week-end sous haute tension entre les États-Unis et la Chine. Après l'accrochage de la semaine dernière entre deux avions militaires - l'un chinois, l'autre américain - au-dessus de la mer de Chine, c'est dans les eaux du détroit de Taïwan que les deux puissances se sont regardées en chiens de faïence.

Ce week-end, un navire chinois s’est approché dangereusement d'un destroyer américain et le ministère américain de la Défense a dénoncé ce dimanche des actions "de plus en plus risquées" de l'armée chinoise en Asie. Pékin a répliqué en fustigeant la création d'alliances militaires occidentales en Asie-Pacifique.

Des alliances "de type Otan"

Les deux géants ont donc entamé une guerre des mots pour s'accuser mutuellement d'attiser les tensions. Dans un discours particulièrement alarmiste le ministre chinois de la Défense Li Shangfu a accusé les États-Unis de mener le monde à la catastrophe en provoquant la Chine sur le terrain militaire. "Un conflit ou une confrontation grave entre la Chine et les États-Unis serait une douleur insupportable pour le monde. La communauté internationale aspire à un développement stable des relations entre les États-Unis et la Chine et s'inquiète d’un conflit potentiel", a-t-il déclaré.

Il a notamment fustigé la création d'alliances militaires "de type Otan" en Asie-Pacifique en prédisant un "tourbillon" de conflits. Et accusé Washington de vouloir kidnapper les pays de la région et d'exagérer les conflits.