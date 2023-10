Guerre en Ukraine : plus de 26.000 Ukrainiens portés disparus depuis le début de l'invasion russe

L'ESSENTIEL

Ces drones explosifs de type Shahed et de fabrication iranienne ont été tirés depuis l'est de la Crimée, péninsule ukrainienne annexée par Moscou avant d'être abattus dans le sud et le centre de l'Ukraine, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram, sans préciser quelles cibles les cinq autres ont touchées. Dans la région de Kirovograd (centre), des infrastructures ont été touchées, a indiqué dans la matinée le gouverneur régional sur Telegram précisant que l'incident n'a pas fait de victimes.

Volodymyr Zelensky s'est rendu à Grenade, en Espagne, pour le sommet européen en espérant des accords sur le renforcement de sa défense aérienne

La flotte russe va installer une base en Abkhazie, une région séparatiste pro-russe de Géorgie, au moment où l'Ukraine intensifie ses attaques en mer Noire

Plus de 26.000 Ukrainiens portés disparus depuis le début de l'invasion russe en 2022

Guerre des drones

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré mercredi que son pays faisait "tout" pour obtenir des Occidentaux de nouveaux systèmes antiaériens avant l'hiver pour faire face à une possible nouvelle campagne de bombardements massifs russes. La Russie a mené à l'hiver 2022-2023 une campagne de bombardements massifs des infrastructures ukrainiennes, plongeant régulièrement des millions de personnes dans le froid et dans le noir.

Les Occidentaux ont fourni à l'Ukraine des systèmes antiaériens, dont les puissantes batteries américaines Patriot, mais ces défenses ne couvrent pas tous les territoires de ce vaste pays et ne suffisent pas toujours pour intercepter la totalité des drones et missiles russes. L'Ukraine mène parallèlement ses propres frappes aux drones et des bombardements, devenus quasi quotidiens, de cibles en Russie.

Plus de 26.000 Ukrainiens, dont 15.000 militaires, sont portés disparus depuis le début de l'invasion russe en février 2022, a annoncé jeudi le gouvernement ukrainien. "Parmi eux, 11.000 sont des civils et environ 15.000, des militaires", a indiqué un vice-ministre de l'Intérieur, Leonid Tymtchenko, à la télévision nationale. Ce sont des personnes dont on n'a pas de nouvelles "en lien avec les hostilités", y compris en territoires occupés par l'armée russes, a précisé à l'AFP la porte-parole du ministre, Mariana Reva.

Ce bilan provisoire ne concerne que les Ukrainiens dont les données ont pu être "officiellement vérifiées", a-t-elle précisé. "Ce chiffre pourrait encore augmenter" au fur et à mesure de la poursuite des vérifications, a regretté Mariana Reva. L'Ukraine ne dévoile pas le chiffre total de ses pertes humaines dans la guerre avec la Russie. Si les décès de civils dans des attaques russes sont communiqués quotidiennement par les autorités, les pertes militaires ne sont pas du tout dévoilées.

Le New York Times a récemment estimé que 70.000 militaires ukrainiens avaient été tués et 100.000 à 200.000 blessés depuis le début de l'invasion, s'appuyant sur des indications de responsables américains sous le couvert de l'anonymat. Le bilan russe serait bien plus lourd, avec 120.000 morts et 170.000 à 180.000 blessés, mais les réserves russes sont nettement plus importantes, un avantage sur la durée.

Zelensky annonce être en Espagne pour un sommet de dirigeants européens

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé jeudi se trouver à Grenade, dans le sud de l'Espagne, pour un sommet européen, et espérer des accords sur le renforcement de sa défense aérienne à l'approche de l'hiver. "Grenade, Espagne. Sommet de la Communauté politique européenne", a-t-il écrit sur Telegram, à propos de ce forum qui réunit près de 50 dirigeants européens. Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il prendrait part à "d'importantes rencontres bilatérales" lors de ce sommet destiné notamment à offrir un cadre informel pour apaiser des tensions régionales. "La clé pour nous, particulièrement avant l'hiver, est de renforcer la défense aérienne, et nous avons déjà les bases de nouveaux accords avec nos partenaires", qui doivent maintenant être "confirmés et mis en place", a-t-il ajouté.

L'hiver dernier, la Russie avait attaqué d'importantes infrastructures en Ukraine, privant régulièrement des millions d'habitants de chauffage, d'eau et d'électricité. Kiev estime que la Russie a repris ces dernières semaines cette stratégie de "terreur énergétique" en visant à nouveaux des infrastructures. Volodymyr Zelensky a également jugé qu'une "attention particulière" devait être portée "à la région de la mer Noire et à la collaboration pour la sécurité alimentaire mondiale et la protection de la liberté de navigation".

L'Ukraine, grand producteur mondial de produits agricoles, a exporté plus de 30 millions de tonnes de céréales des millions de tonnes de céréales via la mer Noire malgré la guerre, à la faveur d'un accord avec Moscou conclu en juillet 2022. La Russie, autre producteur majeur de céréales et d'engrais, s'est retirée en juillet de cet accord en dénonçant les entraves à ses propres exportations du fait des sanctions occidentales. Moscou a également menacé les navires naviguant en mer Noire et bombardé les ports ukrainiens. La question des céréales a aussi provoqué une brouille entre l'Ukraine et plusieurs pays d'Europe orientale qui ont imposé des restrictions, en arguant de protéger ainsi leurs agriculteurs de la chute des prix, en particulier la Pologne.

La flotte russe va installer une base dans une région séparatiste de Géorgie

La flotte russe va installer une base en Abkhazie, une région séparatiste pro-russe de Géorgie, a annoncé jeudi le dirigeant de ce territoire, au moment où l'Ukraine intensifie ses attaques contre la flotte russe de la mer Noire, en Crimée. "Nous avons signé un accord et, dans un avenir proche, la marine militaire russe disposera d'un point d'ancrage permanent dans le district d'Otchamtchiré" sur la côte de la mer Noire, a affirmé Aslan Bjania au journal russe Izvestia. Le porte-parole du Kremlin s'est lui refusé à tout commentaire. "Je ne peux absolument pas commenter", a dit Dmitri Peskov. Moscou et la Géorgie entretiennent des relations complexes. Une guerre courte mais sanglante les ont opposés en 2008, sur fond de tensions liées à la volonté géorgienne de se rapprocher de l'Occident.

A l'issue de ce conflit, Moscou avait reconnu l'indépendance de deux territoires séparatistes du nord du pays, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, et y maintient depuis une présence militaire. Aslan Bjania, qui devait rencontrer le président russe Vladimir Poutine cette semaine, a déclaré que le but de cet accord était d'améliorer les capacités de défense de la Russie comme de l'Abkhazie. "Ce type de coopération va continuer", a-t-il indiqué au journal Izvestia.

Une ville russe attaquée par des armes à sous-munitions

Le gouverneur de la région russe de Koursk Roman Starovoït a accusé jeudi l'armée ukrainienne d'avoir tiré sur la ville de Rylsk des bombes à sous-munitions, armement controversé, faisant une blessée parmi les civils. "La ville frontalière de Rylsk a essuyé des tirs par des armes à sous-munitions de la part de l'Ukraine", a écrit Roman Starovoït sur sa chaîne Telegram. "Une femme a été blessée par des éclats d'obus, elle a été hospitalisée", selon le gouverneur. Washington avait annoncé en juillet que l'armée ukrainienne commençait à utiliser ces armes livrées par les États-Unis, à l'usage très controversé car les charges qu'elles dispersent peuvent faire beaucoup de victimes civiles collatérales.

Dans un entretien diffusé début juillet par la chaîne CNN, le président américain Joe Biden avait confié avoir pris une "décision très difficile" en livrant ces armes à l'Ukraine. La Russie avait dénoncé ces approvisionnements, bien que son armée en utilise elle aussi en Ukraine, selon de nombreux témoins et organisations indépendantes. Le président russe Vladimir Poutine a nié que son pays les utilisait, mais menacé de le faire en soulignant que Moscou avait une "bonne réserve d'armes à sous-munitions". Les tirs ont endommagé des maisons et des véhicules dans différentes parties de la ville de Rylsk, a indiqué Roman Starovoït. Selon lui, des sapeurs sont en train d'effectuer le déminage des munitions non-explosées. Plusieurs localités de la région ont par ailleurs été attaquées par des drones ukrainiens, ce qui a entraîné des coupures d'électricité, a encore affirmé Roman Starovoït.