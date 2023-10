Joe Biden rassure l'Ukraine et exhorte les républicains à cesser de «jouer» avec le «shutdown»

Le président américain Joe Biden a promis dimanche que les États-Unis n'abandonneraient pas l'Ukraine en guerre, et exhorté les républicains à cesser "de jouer" avec la menace d'un "shutdown" après qu'un accord provisoire a été conclu in extremis samedi. "Je veux le dire à nos alliés, au peuple américain et au peuple d'Ukraine, vous pouvez compter sur notre soutien. Nous n'abandonnerons pas" l'Ukraine, a-t-il dit dans une allocution télévisée depuis la Maison-Blanche.

L'accord voté samedi par le Congrès américain pour repousser l'échéance du "shutdown" de 45 jours a en effet laissé de côté une aide supplémentaire à Kiev. "Il y a un sentiment d'urgence" à approuver une nouvelle mesure de financement pour l'Ukraine dans les jours et semaines qui viennent, a déclaré Joe Biden, fustigeant par ailleurs les républicains qui exigent de fortes réductions dans les dépenses du gouvernement. "Trop, c'est trop. (...) J'en ai assez de la politique de la corde raide", a-t-il fustigé. Et de poursuivre : "Cette politique (...) doit cesser. Il ne doit pas y avoir d'autre crise".

Plus d'informations à suivre...