L’entreprise française Fonroche lighting participe au chantier de réhabilitation de Los Angeles, dévasté par les incendies de janvier

Fonroche Lighting, une entreprise du Lot-et-Garonne, s'illustre dans la reconstruction de Los Angeles. Après les dramatiques incendies qui ont ravagé la ville en début d'année, ces lampadaires français démontrent leur efficacité sans avoir besoin de reconstruire le réseau électrique.

Ce sont des images que nous avons encore tous en tête, les feux dévorant des quartiers de Los Angeles, et les villas des stars partant en fumée. C’était il y a quelques semaines, en début d’année. Évidemment, l’éclairage public n’a pas résisté davantage aux flammes, et ce sont des secteurs entiers de la Cité des Anges qui ont été plongés dans le noir, jusqu’au déploiement d’une technologie française qui se poursuit.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Plus de 600 lampadaires installés

Déjà, en l’espace de deux semaines, là où il aurait fallu des mois pour reconstruire un réseau électrique classique d’éclairage, cette entreprise française, Fonroche Lighting, implante ses lampadaires solaires, conçus dans le Lot-et-Garonne. Et sur des dizaines de kilomètres, la lumière revient grâce au génie français. Une technologie 100% autonome et une solution immédiate.

Dans le quartier de Van Nuys de Los Angeles, "488 lampadaires" ont déjà été installés, explique un collaborateur de Fonroche Lighting sur place. 190 ont été déployés dans le quartier de Palissade, celui des stars.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'entreprise s'est implantée aux États-Unis depuis 2019. "On a commencé à travailler à Los Angeles parce qu'ils avaient des vols de câbles et l'éclairage solaire pas de tranchées, pas de câbles, pas de tableaux électriques, pas d'abonnement, pas de consommation", explique Laurent Lubrano, le patron de l'entreprise.

L’Afrique, l’Amérique du Sud, et la France

"On a une succursale à Los Angeles et aussi du stock. Du coup quand il y a eu ce sinistre, tout avait cramé, les poteaux électriques, les lignes électriques, plus de lumière forcément. Ils ont cherché une solution rapide pour pouvoir rééclairer toutes les infrastructures routières et naturellement ils sont venus nous voir."

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Los Angeles mais aussi l’Afrique, l’Amérique du Sud, et naturellement la France où plusieurs villes ont déjà fait le choix de cette solution de lampadaires solaires autonomes. Chacun coûte 2.000 euros et a une durée de vie d'une quinzaine d'années.