Le Tchèque le plus riche tué dans un accident d'hélicoptère en Alaska

Petr Kellner, l'homme le plus riche de Tchéquie dont la fortune est évaluée à plus de 11 milliards d'euros, a été tué dans un accident d'hélicoptère en Alaska, a indiqué lundi sa porte-parole à l'AFP. L'homme d'affaires âgé de 56 ans, qui restait discret sur sa vie privée, possédait le groupe PPF, présent dans les services financiers, les secteurs des télécommunications, de l'immobilier ou des biotechnologies à travers le monde.

Une fortune estimée à 11,2 milliards d'euros

"Nous annonçons avec un profond regret que le fondateur et actionnaire majoritaire du groupe PPF Peter Kellner est tragiquement décédé dans un accident d'hélicoptère en Alaska samedi", a déclaré la porte-parole du groupe Jitka Tkadlecova. Elle a précisé qu'une enquête était en cours pour déterminer les causes de l'accident, dans lequel cinq personnes au total ont péri. Selon des médias tchèques, Petr Kellner faisait de l'héliski en Alaska.

Le magazine Forbes avait évalué la fortune de Kellner en 2020 à 11,2 milliards d'euros. Son groupe emploie 94.000 personnes à travers le monde. Petr Kellner, qui avait commencé par vendre des photocopieuses, avait fondé en 1991 le groupe PPF, deux ans après la fin de l'ère communiste dans l'ex-Tchécoslovaquie. PPF, dont les actifs mondiaux sont estimés à 44 milliards d'euros, comprend Home Credit International, la plus grande société non-bancaire de crédit à la consommation et est un acteur majeur sur le marché chinois du crédit.

Des funérailles en "étroit cercle familial"

Il a récemment acquis le groupe de médias CME qui gère des chaînes de télévision en Europe centrale et de l'est, ainsi que les actifs de télécommunications de Telenor dans les Balkans. La fille de Peter Kellner, Anna Kellnerova, est deux fois championne de saut d'obstacles junior, et ambitionne de participer aux Jeux olympiques de Tokyo cet été. Les funérailles de Kellner se dérouleront dans un "étroit cercle familial", a indiqué sa porte-parole.