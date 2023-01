Le suspect de la fusillade en Californie cerné par la police

La police américaine semblait avoir cerné dimanche un tireur d'origine asiatique suspecté d'avoir fait dix morts la veille au soir dans un dancing près de Los Angeles, dont les clients fêtaient le Nouvel An lunaire. Selon plusieurs médias locaux, qui diffusaient en direct des images prises par hélicoptère, une camionnette blanche dans laquelle se trouverait le suspect était bloquée à l'avant et à l'arrière par des véhicules blindés des forces de l'ordre dans la ville de Torrance, au sud de Los Angeles, à un peu plus de 40 km de Monterey Park, ville à majorité asiatique théâtre de la tuerie.

Un mobile encore inconnu

Le shérif du comté de Los Angeles, Robert Luna, avait annoncé plus tôt à Monterey Park que les forces de l'ordre avaient lancé une traque pour retrouver l'auteur de l'attaque, au mobile encore inconnu. Les forces de l'ordre ont répondu à des premiers appels d'urgence samedi à 22h20 et ont alors découvert des victimes et des clients sur le parking du dancing, a expliqué le shérif Luna lors d'une conférence de presse dimanche matin dans cette ville de 60.000 habitants en banlieue de Los Angeles.

Les policiers sont entrés dans les lieux et ont "trouvé de nombreuses victimes de tirs". Les 10 personnes décédées sont cinq femmes et cinq hommes, mais n'ont pas encore été identifiées, a indiqué Robert Luna. "Au moins 10 victimes supplémentaires ont été transportées vers l'hôpital", a-t-il déclaré, précisant que "leur état varie de stable à critique".