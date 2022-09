«Le roi va avoir un super accueil» : Charles III en visite à Belfast

Après l'Écosse, le roi Charles III continue son périple pour rendre visite aux pays du Royaume-Uni. Il sera ce mardi à Belfast avec un premier arrêt au château de Hillsborough, la résidence royale, où il rencontrera le secrétaire chargé de l’Irlande du Nord. Il participera à une cérémonie à la cathédrale Saint-Anne. C’est la première fois qu’un monarque se rend dans la province britannique depuis quasiment 80 ans.

"On aimerait qu'il règle le protocole nord-irlandais"

À en voir le nombre de drapeaux de l’Union Jack, pas de doute, nous sommes dans l’un des principaux quartiers loyalistes de Belfast. Au pied d’une fresque géante à l’effigie du roi protestant William III, Robert se repose sur son banc préféré. "Le roi va avoir un super accueil ici. On veut rester Britanniques, on s’est battus et j’ai perdu des amis tués par l’IRA. De meilleurs jours arrivent, même s'il ne m'en reste pas beaucoup...", raconte-t-il.

Après avoir acheté un drapeau pour accueillir Charles III lorsqu’il sera proclamé roi au château de Hillsborough, la résidence royale, Jacqueline et Andrea se demandent à quoi s’attendre pour la suite. "Il ne peut pas intervenir en politique mais on aimerait qu’il règle le protocole nord-irlandais", confie Jacqueline.

>> LIRE AUSSI - Charles III : le récit de sa venue dans un petit restaurant bourguignon en 1990

"C’est partout aux infos, il a une influence et rencontre les ministres tous les jours, il faudrait que le roi affiche publiquement son ambition pour ce pays et qu’il relance notre Assemblée parce qu’on a pas de gouvernement depuis un moment. On a plein de problèmes, il pourrait avoir une influence positive", explique Andrea.

Les fidèles de la couronne seront présents en nombre aujourd’hui, pour montrer que la culture britannique ne s’éteint pas avec la reine.