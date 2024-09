Le pape et le grand imam de Jakarta signent un appel conjoint contre l'«instrumentalisation religieuse des conflits»

Le pape François et le grand imam de Jakarta ont signé jeudi un document conjoint appelant à agir face à "l'instrumentalisation religieuse des conflits" et face au réchauffement climatique, lors d'une rencontre interreligieuse devant la mosquée Istiqlal. Dans la "Déclaration d'Istiqlal", les deux responsables religieux s'inquiètent de la "déshumanisation" liée à la "généralisation des conflits et de la violence" et appellent à "prendre des mesures décisives pour préserver l'intégrité de l'environnement naturel et de ses ressources".

Une visite qui s'articule surtout autour du dialogue islamo-chrétien

Le dialogue interreligieux constitue l'un des thèmes principaux de cette visite papale de trois jours dans l'archipel aux 17.500 îles, qui abrite la plus importante population musulmane au monde (242 millions, soit 87% des habitants), pour quelque huit millions de catholiques (moins de 3%). "Nous avons deux grands messages. Le premier, c'est que (...) l'humanité n'est qu'une, il n'y a pas de couleurs. Et le deuxième, comment sauver notre environnement. Ce sont deux sujets très importants aujourd'hui", a déclaré à l'AFP le grand imam de Jakarta, Nasaruddin Umar.

"En regardant en profondeur, en saisissant ce qui coule au plus profond de nos vies (...) nous découvrons que nous sommes tous frères, tous pèlerins, tous en marche vers Dieu, au-delà de ce qui nous différencie", a ensuite déclaré le pape argentin de 87 ans dans son discours, en présence des représentants des six confessions officiellement reconnues en Indonésie (islam, protestantisme, catholicisme, bouddhisme, hindouisme et confucianisme).

"Nous prenons la mesure, avec responsabilité, des crises graves et parfois dramatiques qui menacent l'avenir de l'humanité, en particulier les guerres et les conflits (...) sans oublier la crise environnementale devenue un obstacle à la croissance et à la coexistence des peuples", a également déclaré le souverain pontife.

Le pape François présidera une grande-messe en plein air

Dans l'après-midi, vers 10H00 GMT, François présidera une grand-messe en plein air au stade national Gelora Bung Karno, devant 80.000 fidèles, moment fort de communion avec la population indonésienne, tandis qu'autant devraient se presser pour suivre la cérémonie à l'extérieur de l'enceinte. Cette visite s'inscrit dans une tournée marathon qui, après son départ de Jakarta vendredi matin, doit le mener en Papouasie-Nouvelle-Guinée, puis au Timor oriental et à Singapour où il achèvera le 13 septembre un périple de 32.000 km.