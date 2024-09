Le pape François en Indonésie : une visite qui s'articulera surtout autour du dialogue islamo-chrétien

Le pape François repart en voyage. À 87 ans, le Saint-Père est arrivé mardi à Jakarta, pour une visite de trois jours en Indonésie centrée sur le dialogue interreligieux, première étape d'une tournée-marathon aux confins de l'Asie du Sud-Est et de l'Océanie. 12 jours de voyage et 32.000 km qui vont mener François de l'Indonésie à Singapour, en passant par la Papouasie et le Timor oriental.

"Ce dialogue est nécessaire pour que les croyants ne se fassent pas de guerres de religion"

Avec son plus long et lointain voyage depuis son élection en 2013, il devient le pape le plus âgé de l’histoire à voyager. Ce voyage est un défi physique hors norme pour celui qui ne se déplace plus qu’en fauteuil roulant ou avec une canne.

Pour cette journée, l'objectif est le dialogue entre la chrétienté et l'islam. Avec 242 millions de croyants, soit 87% de la population, l'Indonésie est le pays qui compte le plus de musulmans au monde. Une destination qui vise à déplacer le curseur sur l'Asie, selon Christophe Roucou, prêtre et ancien responsable du dialogue entre chrétiens et musulmans à la Conférence des évêques de France. "On lit beaucoup le monde musulman avec le monde arabe. Or, aujourd'hui, deux musulmans sur trois sont asiatiques. Le pape veut continuer à s'inscrire dans cette ligne des relations entre chrétiens et musulmans. Ce dialogue est nécessaire pour que les croyants ne se fassent pas de guerres de religion", indique-t-il au micro d'Europe 1.

Le pape François signera jeudi une déclaration commune avec un imam dans la plus grande mosquée d'Asie du Sud connue pour le tunnel de l'amitié qui relie l'édifice à la cathédrale voisine. Une façon de s'adresser également aux 3% de catholiques du pays, détaille l'ecclésiastique. "Une des qualités de François est d'aller exprès dans des endroits du monde où des catholiques sont peu nombreux. C'est leur dire 'vous avez fait votre place' et c'est dire 'respectez-les'. Ils sont tout autant Indonésiens, mais ils croient en Dieu." Il ajoute que le chef religieux souhaite de l'autre bout du monde rappeler que le catholicisme n'est pas qu'une religion d'occidentaux.