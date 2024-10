Le Nobel de la paix à l'organisation japonaise anti-armes atomiques Nihon Hidankyo

Le Nobel de la paix a récompensé vendredi l'organisation japonaise anti-armes atomiques Nihon Hidankyo, qui regroupe des survivants des bombardements nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. Nihon Hidankyo "reçoit le prix de la paix pour ses efforts en faveur d'un monde sans armes nucléaires et pour avoir démontré, par des témoignages, que les armes nucléaires ne doivent plus jamais être utilisées", a déclaré le président du comité Nobel norvégien, Jørgen Watne Frydnes. Le mouvement japonais a été fondé le 10 août 1956, soit il y a 68 ans.

Le tabou des armes nucléaires "soumis à des pressions"

En octroyant ce prix, le comité Nobel a mis en garde contre un affaiblissement du tabou de l'utilisation de l'arme nucléaire. "Aucune arme nucléaire n'a été utilisée dans une guerre depuis près de 80 ans", a constaté le président du comité Nobel. "Il est donc alarmant de constater qu'aujourd'hui, ce tabou contre l'utilisation des armes nucléaires est soumis à des pressions", a-t-il souligné.

Les discours autour de la guerre en Ukraine ont récemment réveillé les inquiétudes sur une fragilisation de ce tabou, en particulier avec la menace du président russe Vladimir Poutine de revoir sa doctrine sur l'utilisation de l'arme suprême.

"A Gaza, des enfants en sang sont détenus. C'est comme au Japon il y a 80 ans"

Dans la foulée de cette annonce, le co-président de Nihon Hidankyo a exprimé sa surprise. "Jamais je n'aurais imaginé que cela puisse arriver", a déclaré aux journalistes, les larmes aux yeux, Toshiyuki Mimaki, dont le mouvement représente les survivants irradiés de Nagasaki et d'Hiroshima.

Par ailleurs, il a également déclaré lors d'une conférence de presse que la situation à Gaza est similaire à celle du Japon dévasté par les bombes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. "A Gaza, des enfants en sang sont détenus. C'est comme au Japon il y a 80 ans."

L'an dernier, le Nobel de la paix était allé à la militante iranienne Narges Mohammadi, emprisonnée dans son pays, pour son combat contre le voile obligatoire pour les femmes et contre la peine de mort.