Le Japon et l'Union européenne annoncent un nouveau pacte de sécurité et de défense

Le Japon et l'Union européenne ont annoncé vendredi à Tokyo un nouveau pacte de sécurité et de défense, un accord qualifié d'"étape historique" par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, dans une vidéo diffusée par l'AFP.

"Nous vivons dans un monde très dangereux"

M. Borrell et son homologue japonais, Takeshi Iwaya, ont dévoilé le pacte qui, selon les médias locaux, prévoit davantage d'exercices militaires conjoints, un dialogue au plus haut niveau et une coopération dans le domaine de l'industrie de la défense. "Je suis extrêmement content d'être ici avec le ministre M. Iwaya pour annoncer la conclusion de ce partenariat sur la sécurité et la défense entre l'Union européenne et le Japon", a déclaré M. Borrell.

Il s'agit "du premier accord de cette nature" conclu par l'UE avec un pays d'Asie-Pacifique, a-t-il ajouté, en le qualifiant "d'historique et de très opportun". "Nous vivons dans un monde très dangereux", a commenté devant des journalistes M. Borrell, qui juge que le pacte "approfondit notre capacité à nous attaquer ensemble à des menaces émergentes". Le chef de la diplomatie européenne n'a pas mentionné la menace sécuritaire de la Chine qui est mise en avant par le Japon, inquiet du fait que Pékin renforce sa capacité militaire dans la région.

Une "coopération navale concrète"

Après Tokyo, M. Borrell doit se rendre en Corée du Sud, où les discussions devraient porter sur la Corée du Nord. La Corée du Nord a testé jeudi un nouveau missile balistique intercontinental à combustible solide, le plus avancé de son arsenal, a affirmé vendredi l'agence d'Etat nord-coréenne. Le texte du nouveau partenariat entre l'UE et le Japon, consulté par l'AFP, prévoit de promouvoir "une coopération navale concrète", incluant des exercices conjoints et des escales dans des "pays tiers désignés conjointement".

Il prévoit aussi des discussions sur "le développement d'initiatives en matière de défense, dont l'échange d'informations sur les questions liées à l'industrie de la défense". Le Japon, qui dépend depuis des décennies des Etats-Unis pour son matériel militaire, développe également un nouvel avion de combat avec l'Italie, membre de l'UE, et le Royaume-Uni, qui devrait être prêt à décoller d'ici 2035.