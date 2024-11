La branche armée du Hamas diffuse une nouvelle vidéo d'un otage retenu à Gaza

La branche armée du Hamas a publié samedi une nouvelle vidéo d'un des Israéliens pris en otage le 7 octobre 2023 lors de l'attaque du mouvement islamiste palestinien en Israël à partir de la bande de Gaza. La vidéo, dont la date d'enregistrement ne peut être vérifiée, montre un jeune homme s'exprimant en anglais à l'adresse du président américain élu Donald Trump, et en hébreu à l'adresse du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Il demande aux Israéliens de faire pression sur le gouvernement pour sa libération et celle de tous les otages encore retenus en captivité à Gaza. La famille du jeune homme, Edan Alexander, un Israélo-Américain, a autorisé la publication de la vidéo. Le Hamas et le Jihad islamique, autre mouvement armé palestinien qui a participé à l'attaque du 7-Octobre, ont déjà, par le passé, diffusé des vidéos d'otages.

"On peut ramener les otages que par un accord"

"La vidéo choquante d'Edan, citoyen israélo-américain, est une preuve claire qu'en dépit des rumeurs, il y a encore des otages en vie et qu'ils souffrent énormément", a affirmé le Forum des familles d'otages, un collectif regroupant la majorité des familles des otages à Gaza. "Un an après le premier unique accord, il est clair pour tout le monde: on peut ramener les otages que par un accord", ajoute le Forum dans un communiqué.

Depuis le début de la guerre à Gaza, une seule et unique trêve est entrée en vigueur, en novembre 2023, au cours de laquelle 105 otages ont été libérés dans le cadre d'un accord qui a aussi permis la libération de 240 prisonniers palestiniens détenus par Israël. Depuis, sept otages ont été libérés par l'armée israélienne. Parmi les otages, il y a encore des étrangers, six Thaïlandais et un Népalais, et plusieurs binationaux. Lors de l'attaque sans précédent des commandos du Hamas, le 7 octobre 2023, 251 personnes ont été enlevées sur le sol israélien. Au total, 97 restent otages à Gaza, dont 34 ont été déclarées mortes par l'armée.