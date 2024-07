Le guide suprême iranien condamne la cérémonie d'ouverture des JO de Paris

"Le respect de #JesusChrist est un sujet indiscutable (...) pour les musulmans. Nous condamnons ces insultes dirigées contre les saintes figures des religions divines, dont Jésus-Christ #Olympic2024", a écrit le compte officiel de l'ayatollah Khamenei sur X. Lors de la cérémonie d'ouverture du 26 juillet, une séquence a créé la polémique : intitulée "Festivité", elle commence par l'image d'un groupe à table, dont plusieurs drag queens célèbres, évoquant le dernier repas de Jésus avec ses apôtres.

"Si des gens se sont offusqués, nous en sommes bien sûr vraiment très désolés"

Sous la houlette de la DJ française Barbara Butch, militante féministe et lesbienne, plusieurs mannequins, dont la femme transgenre Raya Martigny, ont ensuite défilé. Certains ont l'interprété comme une moquerie de la Cène. Un groupe d'évêques français a condamné dans un communiqué le 27 juillet ce qu'ils considèrent comme des "scènes de dérision et de moquerie à l'égard du christianisme".

Depuis lors, de nombreuses autres personnalités et institutions religieuses, notamment islamiques, ainsi qu'un certain nombre de dirigeants et de hauts responsables internationaux, dont l'ancien président américain Donald Trump, ont fustigé la cérémonie. Les organisateurs, eux, ont assuré qu'"il n'y avait jamais eu l'intention de manquer de respect à un groupe religieux".

"Si des gens se sont offusqués, nous en sommes bien sûr vraiment très désolés", a dit Anne Descamps, porte-parole des JO de Paris 2024. Le directeur artistique de la cérémonie d'ouverture, le Français Thomas Jolly, a démenti toute volonté de parodier la Cène. Ce n'était "pas mon inspiration", a-t-il dit, expliquant avoir voulu "faire une grande fête païenne reliée aux Dieux de l'Olympe".