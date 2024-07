Le gendarme de l'aviation américaine demande à Boeing l'inspection de 2.600 appareils

Le gendarme de l'aviation américaine a demandé à Boeing d'inspecter les générateurs d'oxygène de ses 737. Il y aurait un problème qui pourrait empêcher les masques à oxygène de fonctionner lors d'une urgence. Cela concerne les anciens modèles et non le 737 max, devenu en quelques années synonyme du déclin de Boeing, notamment après deux crashs liés à des défauts de construction et de supervision.

"Boeing n'a toujours pas changé de comportement"

Dans ses affaires, Boeing vient d'accepter de plaider coupable d'avoir trompé l'autorité américaine de contrôle. La société devra payer près d'un demi milliard de dollars d'amende et investir 455 millions pour la sécurité de ses appareils. Un accord que dénoncent les familles des victimes, comme Nadia Mills, qui a perdu sa fille. "Boeing n'a toujours pas changé de comportement. La situation qui a conduit à la mort de notre fille est la même. Il y a toujours des problèmes électriques, électroniques et hydrauliques avec ses avions", explique la mère de famille.

Cet accord évite un procès, mais l'avionneur reste dans la tourmente. En juin, il n'a vendu que quatorze appareils, contre 304 à la même période l'année dernière.