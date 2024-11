Le chef du Hezbollah libanais proclame une «grande victoire» contre Israël

Le chef du Hezbollah libanais, Naïm Qassem, a affirmé vendredi que sa formation avait réalisé "une grande victoire", dans son premier discours depuis le cessez-le-feu avec Israël qui a infligé de lourdes pertes à son mouvement. "J'annonce que nous sommes devant une grande victoire", a dit Naïm Qassem dans ce discours préenregistré, soulignant que "l'ennemi n'a pas pu réaliser ses objectifs".

Le Hezbollah revendique une victoire symbolique

"Nous avons vaincu car nous avons empêché l'ennemi de détruire le Hezbollah, et d'annihiler la Résistance ou de l'affaiblir", a-t-il ajouté.

Un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur mercredi au Liban, après plus d'un an d'hostilités transfrontalières et deux mois de guerre ouverte entre l'armée israélienne et le mouvement armé libanais soutenu par l'Iran.

La guerre a fait près de 4.000 morts côté libanais, déplacé près de 900.000 personnes selon l'Onu et infligé de lourdes pertes au Hezbollah. Naïm Qassem, qui a succédé à Hassan Nasrallah, tué le 27 septembre dans une frappe d'Israël, s'est engagé à coopérer avec l'armée libanaise, chargée d'appliquer l'accord.

Vers une coopération renforcée entre le Hezbollah et l’armée libanaise

Parrainé par les Etats-Unis et la France, l'accord de cessez-le-feu prévoit le retrait dans un délai de 60 jours de l'armée israélienne du Liban.

Le Hezbollah doit se replier jusqu'au nord du fleuve Litani, à environ 30 km de la frontière, et démanteler son infrastructure militaire dans le sud, où seuls l'armée libanaise et les Casques bleus seront déployés.

"La coordination entre la résistance et l'armée libanaise sera de haut niveau pour appliquer les termes de l'accord", a dit Naïm Qassem. "Que personne ne mise sur des problèmes ou un conflit" avec l'armée, a-t-il ajouté. Il s'est en outre dit prêt à coopérer avec l'armée pour "renforcer les capacités défensives du Liban". "La résistance sera prête à empêcher l'ennemi de tirer profit de la faiblesse du Liban avec nos partenaires et en premier lieu l'armée", a-t-il dit.

Le chef du Hezbollah a par ailleurs assuré que "notre soutien à la Palestine ne s'arrêtera pas et se poursuivra par différents moyens", sans précision. Le mouvement libanais avait ouvert les hostilités contre Israël pour soutenir le Hamas palestinien, son allié, et affirmait auparavant qu'il ne cesserait ses attaques contre Israël qu'avec la fin de la guerre à Gaza.