L'attaque iranienne suivie de près par les États-Unis

Israël reste dimanche en état d'alerte après l'attaque massive de drones et de missiles lancée dans la nuit par Téhéran, en réponse à une frappe contre son consulat à Damas. Joe Biden a déclaré que les forces américaines avaient contribué à abattre "presque tous" les drones et missiles tirés par l'Iran sur Israël, ajoutant qu'il avait réaffirmé son soutien "inébranlable" au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

"Le monde n’a pas été dans une situation aussi périlleuse depuis la Seconde Guerre mondiale"

Fait inhabituel, le président des États-Unis, grand allié d'Israël, avait écourté son week-end dans le Delaware, à plus de 150 kilomètres de la capitale Washington, avant l'annonce de l'assaut mais alors que les craintes des représailles contre Israël annoncées ces derniers jours par l'Iran se faisaient de plus en plus pressantes. Il est alors rentré en urgence à la Maison-Blanche où il a passé une partie de l'après-midi et de la soirée enfermé dans la Situation Room, la salle de crise. En sa compagnie, le secrétaire d’État, le secrétaire à la Défense et le patron de la CIA.

Sur le terrain, l’armée américaine a aidé Israël à abattre au moins une douzaine de drones et de missiles iraniens. Joe Biden s’est également entretenu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour discuter de la réponse à apporter à cette attaque. Une réponse que certains souhaitent implacable, comme le représentant républicain Mike Lawler, interrogé par CNN. "Nous devons absolument collaborer avec les Israéliens pour détruire les capacités nucléaires iraniennes. Le monde n’a pas été dans une situation aussi périlleuse depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous devons être Winston Churchill, la victoire à tout prix", a-t-il déclaré.

Position d'équilibres pour les États-Unis

Les États-Unis se retrouvent dans une position d'équilibristes. Ils doivent se montrer très fermes face au régime des mollahs mais ils ont aussi tout intérêt à plaider l'apaisement, pour éviter un embrasement général. L'attaque iranienne aura, en tout cas, fait bouger le Congrès américain puisque l'aide à Israël, bloquée depuis des mois, pourrait être votée dès la semaine prochaine.