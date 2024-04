Frappes de l'Iran contre Israël : «Cette attaque est celle de la République islamique et pas de l'Iran», assure Mona Jafarian

Quelques heures après l'attaque de drones et de missiles de l'Iran contre Israël, Téhéran estime s'être vengé suite à la frappe israélienne qui a détruit son consulat à Damas. Dans plusieurs villes de la République islamique, dont la capitale, quelques milliers de personnes se sont rassemblées pour saluer l'attaque iranienne, aux cris de "Mort à Israël", "Mort à l'Amérique". Des images pourtant loin de représenter la réalité du terrain, assure Mona Jafarian. Invitée du Grand Rendez-vous, la présidente et co-fondatrice de l’association Femmes Azadi l'affirme : "cette attaque est celle de la République islamique et pas celle de l'Iran".

"L'Iran appartient au peuple iranien et le peuple iranien est le premier à condamner ces attaques", affirme-t-elle au micro de Sonia Mabrouk. Des attaques que la population "vit très mal puisqu'on sait qu'il y a une riposte possible", s'inquiète la présidente de l'association Femmes Azadi. Mona Jafarian ne s'étonne pourtant pas de cette escalade : "on sait que le régime de Téhéran, via ses proxies terroristes, cherche le conflit depuis maintenant très longtemps. L'idéologie même de la République islamique est dans son slogan 'Mort à Israël, mort aux États-Unis et mort à l'Occident'. Donc finalement, il n'y a rien de surprenant dans cette escalade puisqu'on sait que le régime est bien déterminé à mener son idéologie à bout."

Au sein de l'Iran, "la révolution continue"

Quant aux scènes de liesse, qui ont eu lieu dans certaines villes iraniennes après l'annonce de l'attaque, Mona Jafarian rappelle que "si vous prenez Téhéran, ce sont 12 millions d'habitants et il n'y avait même pas 10.000 personnes dans la rue. Les personnes qui sont dans la rue sont des miliciens du régime", assure-t-elle. Selon elle, il s'agit d'images de propagande : "Si vous regardez aujourd'hui les médias de la République islamique, vous avez l'impression qu'ils ont frappé Israël partout, que ce fut une attaque qui a totalement réussi. Et ces vidéos que vous voyez qui sont propagées par le régime lui-même, sont faites justement pour faire croire au monde que le peuple iranien est derrière le régime et que tout le monde se réjouit de ces attaques."

Pour Mona Jafarian, "c'est très important pour nous que les gens aient conscience que les images qui proviennent aujourd'hui de la République islamique ne sont pas la réalité du terrain puisqu'on est aujourd'hui face à un régime qui a contre lui son peuple, puisqu'on estime qu'ils n'ont plus que 10 % de partisans à l'intérieur même du pays."

Au sein de l'Iran, malgré la répression contre la population iranienne et notamment contre les femmes, "le régime est profondément mis à mal", martèle la présidente de l'association Femmes Azadi. "Les Iraniens hurlent au monde 'nous ne sommes pas la République islamique et la révolution continue'", conclut-elle au micro du Grand Rendez-vous.