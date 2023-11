L'armée israélienne dit contrôler des institutions du Hamas à Gaza, dont le Parlement

L'armée israélienne a annoncé mardi avoir pris possession des bâtiments gouvernementaux du mouvement islamiste palestinien Hamas dans la ville de Gaza, notamment le Parlement et des bâtiments du gouvernement et de la police. Depuis l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre, qui a fait 1.200 morts en Israël, en majorité des civils selon les autorités israéliennes, l'armée israélienne bombarde sans répit la bande de Gaza et ses chars resserrent désormais leur étau sur la ville de Gaza, notamment autour des hôpitaux, utilisés selon Israël comme des bases logistiques et militaires par le Hamas.

Des images montrent des soldats israéliens sur l'estrade du chef du Parlement du Hamas

L'armée israélienne affirme avoir pris le contrôle du "Parlement du Hamas, du QG du gouvernement, les siège de la police du Hamas et une faculté d'ingénierie qui servait à la production et au développement d'armes". Sur les réseaux sociaux, des images montrent des soldats israéliens déployant le drapeau bleu et blanc d'Israël sur l'estrade du chef du Parlement ainsi que des soldats posant devant un mur où est inscrit au-dessus d'un insigne "Siège de la police militaire".

"C’est une très bonne nouvelle, oui. Il faut juste finir le travail maintenant. Je suis certain que l'armée est en train de tout faire pour ça", a réagi un habitant de la ville de Sderot, située à proximité de la bande de Gaza. "Notre état d’esprit est en berne. Essayez juste de penser qu’en un seul jour 1.400 personnes sont mortes… Et que tous les bébés sont toujours là-bas", sanglote une femme. "Je demande juste à ce que notre armée ne s’arrête pas là. Qu’elle ne s’arrête pas jusqu’à ce que toutes les personnes là-bas puissent revenir dans leurs maisons", implore-t-elle.

Le Parlement palestinien, qui est censé siéger à Ramallah en Cisjordanie occupée où est installée l'Autorité palestinienne, est en sommeil depuis des années et a été officiellement dissout en 2018. Depuis que le Hamas a chassé l'Autorité palestinienne de Gaza en 2007, les deux territoires palestiniens dépendent de fait d'autorités parallèles. Dans la bande de Gaza, les bombardements israéliens depuis les airs, la mer et désormais les chars au sol ont fait plus de 11.000 morts, aux deux tiers des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas.