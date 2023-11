Israël-Hamas : «Nos forces remplissent leurs missions une à une», Tsahal poursuit son avancée dans la bande de Gaza

Est-ce un tournant dans le conflit qui oppose le Hamas à Israël ? Après plus de cinq semaines de guerre contre le mouvement islamiste palestinien, le Hamas "a perdu le contrôle à Gaza" et les terroristes "fuient vers le sud", a affirmé lundi le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant.

"La population pille les bases du Hamas. Elle n'a plus confiance dans le Hamas. Nos forces avancent et remplissent leurs missions une à une. Tsahal élimine des dizaines de responsables terroristes et des centaines de terroristes. L'armée s'implante dans le cœur de Gaza. Plus nous augmentons la pression, plus nous accumulons les succès opérationnels", a poursuivi le ministre.

Tsahal continue ses raids contre des infrastructures terroristes

L'armée a annoncé qu'elle "continuait à mener des raids, visant des infrastructures terroristes installées dans des bâtiments gouvernementaux, au cœur de la population civile, y compris dans des écoles, des universités, des mosquées".

Depuis lundi soir, une photo tourne en boucle en Israël. Celle de 36 soldats de la brigade d'infanterie Golani, qui posent, drapeau israélien à la main, à l'intérieur du bâtiment du Conseil législatif palestinien à Gaza. Une prise de guerre symbolique importante mais qui n'a pas encore été confirmée par l'armée israélienne, et qui souligne que la guerre ne se joue pas uniquement sur le terrain. D'autant que si cette prise de guerre est bien réelle, la victoire n'est pas encore assurée car les terroristes fuient vers le sud, emportant avec eux les otages.

L'armée israélienne affirme qu'elle a la preuve que des otages se trouvaient encore jusqu'à très récemment dans les tunnels sous l'hôpital al-Shifa. Elle a aussi indiqué qu'une femme enceinte, kidnappée, avait accouché il y a quelques jours dans ces souterrains.

Deux chefs du Hamas éliminés par l'armée israélienne

Tsahal a éliminé lundi le chef du réseau de missiles antichar du Hamas et son ancien chef du renseignement militaire, des cibles prioritaires dans la riposte israélienne. Mais ces avancées indéniables dans la bande de Gaza ne signifient pas pour autant la fin de la guerre. En ce moment même, des roquettes sont tirées depuis le sud de l'enclave palestinienne vers des villages israéliens voisins.