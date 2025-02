Pascal Praud et vous - Attaque au couteau à Mulhouse : «Armer les policiers municipaux est une nécessité», affirme un criminologue

Trois jours après l'attaque au couteau à Mulhouse, qui a tué un homme et blessé sept personnes dont cinq policiers municipaux, le criminologue Jean-Pierre Bouchard, intervenu dans l'émission "Pascal Praud et vous" - de 11 heures à 13 heures sur Europe 1 -, estime qu'il faut armer ces polices municipales. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

La ville de Mulhouse s'est recueillie lundi soir après la mort d'un homme de 69 ans, tué dans une attaque au couteau qui a également blessé sept personnes, dont cinq policiers municipaux. Dans l'émission Pascal Praud et vous, le psychologue et criminologue Jean-Pierre Bouchard estime que ce drame "est l'illustration du fait qu'armer les polices municipales est une nécessité, ne serait-ce que pour qu'ils (les policiers municipaux) puissent se défendre et ne pas se laisser massacrer par ce type d'individu malintentionné".