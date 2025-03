L'Albanie va couper TikTok dans les jours qui viennent

Après l'annonce de l'interdiction de Tiktok en décembre, le gouvernement albanais a annoncé ce jeudi que l'application va être coupée "dans les jours qui viennent". Le Premier ministre a expliqué que les discussions se poursuivaient avec la plateforme, pour "améliorer la sécurité des enfants", après la mort d'un élève de 14 ans suite à un conflit sur les réseaux sociaux.

"Les autorités compétentes, en coopération avec les fournisseurs d'accès à internet et les plateformes numériques, vont prendre les mesures nécessaires pour faire entrer en vigueur la décision dans les jours qui viennent ou d'ici une semaine", a dit la ministre albanaise de l'Education, Ogerta Manastirliu.

La décision de "fermer temporairement TikTok" critiquée par l'opposition

L'interdiction avait d'abord été annoncée par le Premier ministre Edi Rama en décembre, moins d'un mois après la mort d'un élève de 14 ans lors d'une rixe près d'une école de Tirana, intervenue après un conflit sur les réseaux sociaux. La mort de l'adolescent avait provoqué un débat dans le pays entre parents, psychologues et institutions éducatives sur l'impact des réseaux sociaux sur les jeunes.

Dans un message publié sur X jeudi, Edi Rama a déclaré que les discussions se poursuivaient avec TikTok, après consultation de milliers de parents et d'enseignants. "La décision de fermer temporairement TikTok est, d'un côté, une décision prise après une vaste consultation de 65.000 parents et enseignants, et d'un autre côté, c'est une décision qui a été prise une fois que les capacités techniques nécessaires étaient garanties", selon le Premier ministre.

"Nous avons démarré un dialogue très positif avec TikTok, dont les représentants viendront bientôt en Albanie pour nous présenter une série de mesures visant à améliorer la sécurité des enfants, y compris en langue albanaise", a-t-il ajouté.

Cette décision a été critiquée par l'opposition, qui a estimé que l'interdiction aurait un impact sur sa campagne électorale à l'approche des prochaines élections législatives en mai. "Avec cet acte de censure qui touche plus d'un million d'utilisateurs de TikTok en Albanie, Edi Rama met l'Albanie au même niveau que l'Afghanistan et l'Iran", a déclaré Sali Berisha, chef de l'opposition, lors d'une conférence de presse à Tirana.

TikTok accusée d'espionnage aux États-Unis et fait l'objet d'une enquête de l'UE

TikTok est particulièrement plébiscitée par les jeunes à travers le monde, séduits par ses formats vidéos ultra-courts qu'ils peuvent faire défiler en continu. L'application surpasse tous ses concurrents par sa capacité à capter l'attention.

En 2024, les utilisateurs d'Android l'utilisaient en moyenne pendant 34 heures chaque mois, selon un rapport de We Are Social. Elle compte plus d'un milliard d'utilisateurs actifs à travers le monde. Des pays voisins de l'Albanie, comme le Kosovo, la Macédoine du Nord et la Serbie, ont également fait état d'un impact négatif de la plateforme, en particulier sur les jeunes.

TikTok a été accusée d'espionnage aux États-Unis et fait l'objet d'une enquête de l'Union européenne sur des allégations selon lesquelles elle aurait été utilisée pour influencer l'élection présidentielle en Roumanie, en faveur d'un candidat d'extrême droite. La plateforme a également été interdite d'utilisation par le personnel des institutions publiques de plusieurs pays.

L'AFP, parmi plus d'une douzaine d'autres organisations de vérification des faits, est payée par TikTok dans plusieurs pays pour vérifier des vidéos qui contiennent potentiellement de fausses informations.