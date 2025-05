L'AfD classé «extrémiste» : l'Allemagne «reconstruit» le mur de Berlin, selon Washington

dpa Picture-Alliance via AFP / © Frank Hoermann / SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP

AfD (Archives).

Le gouvernement de Donald Trump a vivement critiqué la décision du renseignement allemand de classer l’AfD comme "extrémiste de droite", accusant Berlin de "reconstruire le mur de Berlin". Une nouvelle prise de position qui ravive les tensions entre Washington et Berlin, alors que l’extrême droite allemande gagne du terrain électoralement et que le débat sur sa possible interdiction ressurgit.