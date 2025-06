La Syrie annonce l’arrestation d’un cousin d’Assad dans une embuscade

Le ministère de l'interieur a annoncé ce samedi l'arrestation de Wassim al-Assad, cousin du président renversé Bachar al-Assad et figure notoire du pays. Il est la première figure importante de la famille Assad à être arrêtée depuis le renversement du pouvoir Syrien.

Wassim al-Assad, cousin du président renversé Bachar al-Assad et figure notoire du pays, a été arrêté, a annoncé samedi le ministère syrien de l’Intérieur.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Bien que Wassim al-Assad n’occupait pas de fonctions officielles importantes, il est la première figure importante de la famille Assad à être arrêtée depuis qu'une coalition emmenée par des islamistes a renversé le pouvoir le 8 décembre, mettant fin à plus de cinq décennies de règne sans partage du clan Assad.

Bachar al-Assad a fui en Russie en décembre dernier avec un cercle restreint de fidèles, abandonnant plusieurs hauts responsables et cadres sécuritaires, dont certains auraient trouvé refuge dans des pays voisins ou dans le bastion côtier de la communauté alaouite à laquelle appartient la famille Assad.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Impliqué dans plusieurs crimes"

Dans un communiqué, le ministère de l’Intérieur a indiqué que les services de renseignement et d’autres autorités étaient parvenus à "attirer le criminel Wassim al-Assad" dans le cadre d’"une embuscade soigneusement préparée qui a permis son arrestation".

Il est "considéré comme l’un des trafiquants de drogue les plus notoires et impliqué dans plusieurs crimes sous l’ancien régime", poursuit le texte, sans donner plus de détails sur les accusations portées contre lui. Wassim al-Assad est sous sanctions du trésor américain depuis 2023 pour avoir dirigé une unité paramilitaire. Le trésor ajoute qu'il était "une figure clé du réseau régional de trafic de drogue".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L’agence de presse officielle SANA, citant une source sécuritaire non identifiée dans la province de Homs, a précisé que Wassim al-Assad avait été arrêté à la frontière syro-libanaise. Un responsable de la sécurité, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a indiqué à l’AFP que l’arrestation avait eu lieu samedi dans la région de Tal Kalakh, dans la province de Homs, près de la frontière.

Exécutions sommaires et actes de vendetta

Ces dernières années, Wassim al-Assad, qui se présentait comme un "commissionnaire en douane", avait publié sur les réseaux sociaux des photos de lui à côté de voitures de luxe, parfois vêtu d’uniformes militaires, armé et en train de tirer, parfois entouré d’hommes en armes.

La suite après cette publicité

Depuis leur arrivée au pouvoir, les nouvelles autorités ont annoncé plusieurs arrestations de responsables de la sécurité de l’ère Assad.

Elles se sont engagées à mettre en place une justice transitionnelle, mais des exécutions sommaires et actes de vendetta ont régulièrement lieu selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

En avril, elles avaient ainsi annoncé l’arrestation de Sultan al-Tinawi, un ancien officier redouté des services de renseignement de l’armée de l’air, l’un des piliers de l’appareil sécuritaire du clan Assad.