La «réunification complète» de la Chine avec Taïwan se fera, dit un responsable chinois

La Chine est confiante dans le fait qu'il y aura une "réunification complète" avec Taïwan, qu'elle considère comme étant une partie de son territoire, a déclaré mardi un haut responsable du Parti communiste chinois au cours d'une conférence à Hong Kong.

"Nous sommes plus confiants et plus capables que jamais d'achever la réunification"

Plus de 1.200 responsables politiques et personnalités prochinoises du continent, d'Hong Kong, de Taïwan et d'outre-mer ont participé à cette réunion annuelle intitulée "Promouvoir la réunification pacifique de la Chine", qui s'est déroulée à Hong Kong pour la première fois en 14 ans, selon ses organisateurs. "Aujourd'hui, (...) nous sommes plus confiants et plus capables que jamais d'achever la réunification", a lancé Shi Taifeng, le chef du Département du Front uni du travail (UFWD).

L'UFWD, qui a organisé cette rencontre, est chargé de dialoguer avec les minorités ethniques, les groupes religieux et les Chinois d'outre-mer sur les questions liées à Hong Kong, à Macao, au Tibet, au Xinjiang et à Taïwan. La Chine revendique Taïwan, qui dispose de son propre gouvernement, de sa propre armée et de sa propre monnaie, comme étant une de ses provinces et a averti qu'elle ne renoncerait jamais à l'usage de la force pour placer cette île sous son contrôle.

Dans son discours, Shi Taifeng a averti que la situation actuelle dans le détroit de Taïwan était "grave et complexe", en rendant responsables le gouvernement du nouveau président taïwanais Lai Ching-te et son Parti démocrate progressiste, qui "incitent sans raison à la confrontation entre les deux rives". "Mais le temps et les évènements jouent toujours en faveur de ceux qui prônent la réunification nationale", a-t-il estimé. La Chine maintient une présence militaire quasi-quotidienne autour de Taïwan avec le déploiement d'avions de chasse, de drones et de navires de guerre.