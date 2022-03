La reine Élisabeth II réapparait en public lors d'un hommage au Prince Philip

Des Britanniques soulagés. À presque 96 ans, la reine d'Angleterre Élisabeth II a fait sa réapparition ce mardi à Londres. Fragilisée par un Covid-19 léger et divers problèmes de santé, elle avait annulé plusieurs engagements ces derniers mois.

Dans la cathédrale, lors de la messe en hommage au prince Philip, les invités ont été rassurés de la voir présente. "On pensait qu'on la verrait remonter la cathédrale, mais elle est passée par une entrée latérale. Certainement pour éviter tout stress. Ca a dû être une dure journée pour elle. Moi même, j'ai été ému. Le prince Philip était un exemple, il a tellement fait pour nous", explique Mike, un Britannique présent à la cérémonie.

Une apparition brève

La reine se déplace désormais avec une canne et a du mal à se tenir debout longtemps. En octobre dernier, elle a été hospitalisée, puis mise au repos forcé par ses médecins et n'a jamais repris le même rythme qu'avant. Mais elle tenait beaucoup à être présente aujourd'hui.

Devant la cathédrale, Valérie et Allison sont admiratives. "Ça nous redonne confiance. Comme tout le monde, elle a des jours sans et des jours avec. Mais le fait qu'elle soit toujours capable d'être présente à de tels événements, c'est merveilleux. Cela me rend tellement fière de notre monarchie", confient les deux jeunes femmes.

Quasiment toute la famille était présente à la cérémonie d'hommage. Seule ombre au tableau : l'absence de Harry et Mégane. Le couple reproche au gouvernement de ne plus financer sa sécurité au Royaume-Uni, ce qui officiellement les auraient empêchés de venir.