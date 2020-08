La mobilisation des Libanais de France après les explosions à Beyrouth

REPORTAGE

Beyrouth continue de compter ses morts, trois jours après les deux explosions qui ont ravagé la capitale libanaise. Au moins 149 personnes sont décédées, plus de 5.000 blessées, et des centaines de milliers d'habitants sont toujours à la rue, leur logement totalement détruits. Face à cette catastrophe, la diaspora libanaise de France se mobilise. Les expatriés envoient de l'argent à leurs proches sur place, des fonds d'urgence ont été mis en place. Et ils appellent à l’entraide.

"Les dons affluent, heureusement. Là, on a eu un beau don qui vient d’arriver de 10.000 euros." Odette Chesnot sourit, malgré la douleur encore présente. Car ces 10.000 euros viennent s'ajouter aux 7.000 déjà récoltés dans une cagnotte en ligne lancée par cette Franco-Libanaise. Et, raison supplémentaire de se réjouir, les dons ne proviennent pas que de la diaspora libanaise. "C’est des gens qui sont de partout dans le monde qui m’appellent", assure Odette Chesnot. "Tout le monde se mobilise. Vraiment, ça a été le 11-Septembre du Liban. Malheureusement…"

"C’est vraiment une catastrophe humanitaire qui se prépare"

En complément de la cagnotte, la Franco-libanaise co-organise une collecte de produits de première nécessité*. L'objectif, c'est de remplir au plus vite un container de 70 mètres cubes au port du Havre. "Dans ce container, il va y avoir tout ce qui est produits alimentaires qui se conservent : farine, riz, pâtes. Parce que là, surtout avec ce qui s’est passé, le blé est parti. Il n'y a plus de réserves de blé au Liban", détaille Odette Chesnot. "Puis tout ce qui est pour les bébés : le lait, les couches. Et aussi les produits d’hygiène. Ça, c’est obligatoire, ça manque. C’est vraiment une catastrophe humanitaire qui se prépare."

Le port de Beyrouth étant totalement dévasté, ce container sera acheminé vers Tripoli, au nord du Liban. Odette Chesnot sera alors sur place pour piloter la distribution gratuite des produits, grâce à un réseau de volontaires.

* Pour donner des produits alimentaires ou d'hygiène, contactez Barbara Monreal (0665874314) ou Odette Chesnot (0619114975). Pour les plus gros dons, il faut s’adresser à Jessica (0626902135)