La maire de Los Angeles limoge sa cheffe des pompiers après les incendies dévastateurs

Accusée de n'avoir pas su gérer les incendies qui ont ravagé la ville de Los Angeles et ses alentours début janvier, la cheffe des pompiers a été limogée ce vendredi. Les incendies de Palisades et d'Eaton, dans le comté de Los Angeles, en Californie du Sud, ont été les plus destructeurs de l'histoire de la ville.

La maire de Los Angeles a annoncé ce vendredi avoir limogé la cheffe des pompiers de la ville, qu'elle accuse d'avoir mal géré les incendies début janvier qui ont tué au moins 29 personnes et ravagé de vastes zones de la deuxième ville des États-Unis.

Une série de reproches

"Nous savons que 1.000 pompiers qui auraient pu être de permanence le matin où les incendies se sont déclarés ont été renvoyés à la maison, et cela sous la responsabilité de la cheffe Kristin Crowley", a déclaré Karen Bass. L'élue démocrate lui reproche aussi d'avoir refusé de mener une analyse a posteriori de la catastrophe. "Cela requiert son départ", a estimé la maire de Los Angeles, qui dispose d'une autorité directe sur les pompiers de la ville.

La réaction des autorités face aux incendies avait provoqué une vive polémique en Californie, notamment sur le manque d'eau disponible pour combattre les flammes. Karen Bass a elle-même été critiquée pour son action autour de ce désastre, qui a débuté alors qu'elle était à l'étranger.

Des dégâts phénoménaux

Les incendies de Palisades et d'Eaton, dans le comté de Los Angeles, en Californie du Sud, ont été les plus destructeurs de l'histoire de la ville. Ils ont brûlé une superficie de plus de 150 kilomètres carrés et plus de 10.000 habitations, causant des dégâts dont le coût est estimé à des centaines de milliards de dollars.

La société météorologique privée AccuWeather a estimé les dégâts et les pertes économiques entre 250 et 275 milliards de dollars. Les deux incendies, déclarés le 7 janvier, ont été circonscrits au bout de trois semaines. Leur cause exacte fait toujours l'objet d'une enquête.

Selon une étude menée par des dizaines de chercheurs et publiée fin janvier, le changement climatique provoqué par l'homme a préparé le terrain aux incendies en réduisant les précipitations, en desséchant la végétation et en prolongeant le dangereux chevauchement entre les conditions de sécheresse propices aux feux et les puissants vents de Santa Ana, qui soufflent en hiver.